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ECHO登記結婚牙牙姐姐！交往3年「替罹癌爸爸沖喜」　曾交往李千娜

藝人ECHO和新婚妻祕戀3年，在5月21日交往紀念日當天登記成婚。（翻攝自ECHO IG）

圖文／鏡週刊

現年38歲的歌手ECHO（李昶俊）以b-box口技聞名，也曾擔任過棒棒堂男孩，在結束和李千娜的6年戀情後，和波波星球兒童唱跳歌手牙牙姐姐（潘文菁）祕戀3年，日前傳出兩人已經於5月21日登記結婚。本刊也在上週日目擊小倆口一起出席朋友婚宴。而ECHO也承認喜訊，雖是水到渠成，但其實是因ECHO的父親罹癌，想藉此沖喜。

牙牙姐姐（右）目前和泡泡哥哥（左）一起從事兒童帶動跳表演。（翻攝自泡泡哥哥幼兒男神臉書）

▲牙牙姐姐（右）目前和泡泡哥哥（左）一起從事兒童帶動跳表演。（翻攝自泡泡哥哥幼兒男神臉書）

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ECHO以口技出名，經常以此才藝上遍各大綜藝節目，目前他除了發展短影音平台外，也在醒吾科大擔任多媒體行銷助理教授，事業漸趨穩定，他也萌生了成家念頭。據悉，他和牙牙姐姐交往3年，日前選在交往紀念日5月21日登記結婚。而5月26日，就在兩人成為夫妻不過5天，便一起出席了朋友的婚禮。

極速結婚　為癌父沖喜

5月26日晚上，女藝人孟慶而和音樂人蔡仲軒於新北新店舉行婚禮，本刊目擊ECHO和新婚老婆牙牙坐在藝人桌，兩人不時看著表演節目開懷大笑，並且聊得十分開心，ECHO還把手放在牙牙腿上，舉止自然又親暱。

5/26 19:56 ECHO日前帶著老婆牙牙姐姐出席友人婚禮。

▲5/26 19:56 ECHO日前帶著老婆牙牙姐姐出席友人婚禮。

之後ECHO受訪坦言，會想結婚除了兩人早有默契，很大一部分原因是ECHO的教授父親罹患癌症，他為了照顧父親忙得焦頭爛額，也想藉由結婚給父親一個開心的理由。他和新婚妻的生活平實，沒有求婚儀式，目前只會先舉辦家宴，低調地完成婚禮。

5/26 20:03 ECHO和老婆在席間互動親密，相處已有默契。

▲5/26 20:03 ECHO和老婆在席間互動親密，相處已有默契。

5/26 20:12 ECHO老婆起身和友人聊天，神色從容大方。

▲5/26 20:12 ECHO老婆起身和友人聊天，神色從容大方。

ECHO新婚妻子牙牙姐姐曾擔任過侯佩岑節目《Wow!侯麻吉》的助理主持人，目前則身兼活動主持、演員、學校講師等多重身分。

衷心祝福　不避談前任

提到老婆的優點，ECHO滿是欣賞與愛意：「她真的很多才多藝，豎笛、跳舞、主持什麼都會，而且也很貼心。」兩個人很有話聊，回家之後互相分享心事和生活經驗，也讓他認定牙牙姐姐就是對的人。

ECHO前女友李千娜和現任老公黃尚禾結婚後，剛產下兩人的小寶寶。（翻攝自李千娜IG）

▲ECHO前女友李千娜和現任老公黃尚禾結婚後，剛產下兩人的小寶寶。（翻攝自李千娜IG）

ECHO過去曾和李千娜交往長達6年，甚至一度求婚，但2020年因對人生規劃不同而和平分手，如今李千娜也和演員黃尚禾結婚，在今年產下一子。

李千娜（左）曾與ECHO（右）交往6年，後因對未來規劃不同而分手。（翻攝自李千那臉書）

▲李千娜（左）曾與ECHO（右）交往6年，後因對未來規劃不同而分手。（翻攝自李千那臉書）

ECHO不避談前任，「千娜有透過共同友人知道我爸爸生病的事情，還特地向我表達關心。」他也祝福李千娜，如今兩人各自安好，身邊也都有了另一半，展開新生活，ECHO笑說：「結婚了要努力工作，歡迎各大廠商來談！」


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