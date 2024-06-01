直擊／破億神曲〈紅蓮華〉台灣首唱！LiSA霸氣：開放錄影　9千人瘋掉

記者吳睿慈／新北報導

日本歌姬LiSA相隔6年來到台灣開唱，1日在林口體育館與9千名歌迷相見歡，她誠意滿滿全場用中文與觀眾對話，當台下大喊著「LiSA」，她也可愛地回應「是？」互動頻繁。而她2020年為動畫《鬼滅之刃》獻唱主題曲〈炎〉、〈紅蓮華〉，這幾年因疫情沒能來到台灣，1日終於首唱獻給歌迷，觀眾席出現奇景，全場站起來合唱，且沒有半個人錄影，感動氣氛令人雞皮疙瘩狂掉。

▲LiSA為台灣歌單準備滿滿驚喜。（圖／好玩國際文化提供）



LiSA巡迴演出來到台灣站，歌單滿滿都是驚喜，她特地自彈自唱〈天黑黑〉，緊張地說著：「只要聽到這首歌就會想起台灣的大家，我為了今天練習了很久。」講到一半，她忍不住哽咽、拭淚，為了帶給觀眾更好的演出，她秒轉換情緒，帶來歌曲〈HELLO WORLD〉。

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當在唱到〈炎〉以前，她換上和服、撐起紅色紙傘，氣氛感拉到最高，《鬼滅之刃》主題曲原唱終於來到台灣，她大喊著「跟我一起唱」，台下9千人從位置上站起來，大螢幕也貼心跳出羅馬拼音，全場宛如大型KTV包廂，零人拿出手機錄影，所有人都專心在台上的演出，冒出難得一見的奇景。

▲LiSA來台灣開唱，場地越辦越大。（圖／好玩國際文化提供）



LiSA來台開唱以來，演唱會場地越來越大，她開心地表示：「好久沒來到台北，上次是6年前的會場大了一倍，很開心。」帶了眾多熱門新歌再次來到台灣，她炒熱氣氛大喊：「有很多要一起唱一起叫的歌喔，ok？」歌迷果然卯足全力吶喊。

LiSA寵粉一百分，她深知歌迷都愛歌曲〈紅蓮華〉，當在唱到該首歌前，她突然用中文說「下一首可以錄影」，強調了兩次「可以錄影」，歌迷才會過意來，全場舉起手機錄影，她則開始唱起難度十足的〈紅蓮華〉，期間數度飆出完美高音，聽得全場心情跟著沸騰、氣氛超高漲，最後她大喊「謝謝，謝謝台北」，鞠躬下台，但歌迷坐在位置上意猶未盡，不斷呼喚「LiSA」，要求安可。

▲LiSA開放錄影〈紅蓮華〉，全場瘋掉。（圖／好玩國際文化提供）



歌迷的熱情果然把她重新喊出來，LiSA再次站到舞台上，她拿出手機拍向粉絲，開心回應「謝謝大家，謝謝你們一直為我應援，大家開心嗎？真的嗎？我很開心，謝謝你們」，看到粉絲舉著「LiSA歡迎你回來」，她感動回應「謝謝大家總是帶給我那麼多驚喜」。

▲LiSA寵粉一百分，安可加碼2首歌。（圖／好玩國際文化提供）



她回憶與台灣粉絲度過的點點滴滴，「隔了6年再次回來台北。我已經來台北，13次了，啊不對，是台灣」，特地強調來台灣13次，全場掀起熱烈尖叫聲，她接著說：「我在這裡唱了很多歌，大家願意跟我一起繼續做夢嗎？跟大家相處的時光是我最珍貴的寶物。」最後一首歌帶來歌曲〈最珍貴的寶物〉，原以為演唱會已經結束，她加碼「再一首歌」，隨後唱〈Catch the Moment〉，她用中文表達感謝「我回來了台灣，謝謝大家」，承諾一定會再次返台開唱，目標台北小巨蛋，與歌迷拉勾約定後，完美結束演唱會。

▲LiSA來台開唱收服9千觀眾。（圖／好玩國際文化提供）