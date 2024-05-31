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LiSA預告唱《鬼滅之刃》主題曲　獲贈「秒殺歌姬」扁額喊帶回日本

記者會上，LiSA一出場便嗨喊「大家好我是LiSA」、「好久不見」。（圖／林士傑攝）
▲記者會上，LiSA一出場便嗨喊「大家好我是LiSA」、「好久不見」。（圖／林士傑攝）

圖文／CTWANT

日本動漫歌姬LiSA暌違6年來台，將於明日在林口體育館開唱，今日記者會上，LiSA一出場便嗨喊「大家好我是LiSA」、「好久不見」，她開心表示：「有一種回來的感覺，很高興。」她很想念小籠包、鳳梨酥、珍珠奶茶，「當然還有粉絲朋友們」。

得知演唱會門票秒殺，LiSA直呼感謝，「不敢相信是真的」。主辦單位送上「LiSA」匾額，她嚇一大跳，「非常地豪華，要帶回日本掛起來」，LiSA好奇問如果上大學獲贈匾額，是要掛在家中的哪個地方？

得知演唱會門票秒殺，LiSA直呼「不敢相信是真的」。（圖／林士傑攝）
▲得知演唱會門票秒殺，LiSA直呼「不敢相信是真的」。（圖／林士傑攝）

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低潮時，LiSA會吃美食、聽音樂療癒自己，並且想像美好未來的模樣。她會聽自己的音樂，「我的歌節奏快，比較重一點，會在健身的時候聽」。岐阜出身的她，推薦家鄉的山菜和肉都很美味，她最常送人水果大福，可惜賞味期限只有三天。她自曝每天都會喝味噌湯，而且是紅味噌。愛吃的她平時不忌口，靠拳擊、皮拉提斯維持體態。

有演唱會的日子，她會特別緊張，甚至忘記如何使用喉嚨，一早就會起來安排各種暖身，且不吃任何東西，LiSA透露她在演唱會開始前會留兩個時段打拳擊，並且保持演唱3、4首歌的狀態再上場。

LiSA經常染粉紅色頭髮，她表示都是配合當時發行歌曲的樂風決定顏色，而她第一次為動畫演唱的劇中歌，角色Yui就是粉紅色頭髮，因此粉紅頭髮對她來說有重大意義。

她分享出國一定會帶枕頭，行李箱有一半空間被枕頭及棉被塞滿。今日在機場看到歌迷接機，她很開心見到大家，不覺得自己已經6年沒來台灣，一切彷彿昨日，演唱會上她將帶來《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉、〈炎〉等尚未在台表演過的曲目，最後她向粉絲喊話「我想見到你們」、「明天見」。

LiSA預告演唱《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉和〈炎〉。（圖／林士傑攝）
▲LiSA預告演唱《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉和〈炎〉。（圖／林士傑攝）

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周刊王, LiSA, 鬼滅之刃

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