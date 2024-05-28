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Terry遇恐怖粉絲「傳私密處照片」！還嗆羅美玲：只要肯努力，一定會變正宮

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》明（29日）播出「粉絲百百種你遇過哪一款？明星遇“恐怖”粉絲心驚驚」，Terry粉絲的瘋狂舉動害老婆跟著受罪：「我有在健身房當教練，她大概4年前開始來上我的課，下課拍照都會跟我勾著手，或者摸一下胸肌，但我一開始覺得無所謂，因為我的學生都是姊姊等級，但後來她就開始私訊我，講一些很奇怪的話。」

▲▼ Terry。（圖／中天綜合台提供）

▲Terry遇恐怖粉絲。（圖／中天綜合台提供）

在場來賓很好奇私訊內容，Terry則透露：「她說『你老婆有的，我都要有』，就到我老婆的粉專上，看她最近穿哪件衣服，然後去買一模一樣的衣服穿來上課，還在50幾個學生面前說『叫我老婆，我跟我老公離婚了，老師你放馬過來追我』。」但讓他爆炸的是，對方竟然還和老婆羅美玲嗆聲：「她到我老婆的粉專私訊說『世界上沒有平凡的女人，只有不努力的小三，只要肯努力，一定會變正宮』。」

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▲▼羅美玲公布第3胎性別。（圖／翻攝自Facebook／羅美玲 Yokuy Utaw、Terry 江振愷 ）

▲Terry粉絲還嗆羅美玲。（圖／翻攝自Facebook／羅美玲 Yokuy Utaw、Terry 江振愷 ）

Terry還遇過粉絲大膽示愛：「她一開始都傳很正常的問候訊息，後來就開始傳一些性暗示的內容，和私密處的照片，還說『我現在滿18歲了，可以嗎』？我跟她講要珍惜自己的身體，但她還是繼續傳。」讓他更傻眼的是：「我封鎖她，她又成立其他帳號來，更恐怖的是她說『我約過你們某某某男藝人都有成功，為什麼你不行』，我聽完頭皮發麻。」

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