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李善均離世163天！　2部電影遺作「確定今年暑假」在韓上映

記者張筱涵／綜合報導

韓演員李善均去年離世，2部電影遺作動向受到關注，終於在27日確定了上映日期，讓影迷們能夠見到他生前最後的演技作品。

▲▼劉宰明 曹政奭 李善均。（圖／翻攝自naver movie）

▲李善均遺作之一《幸福的國度》。（圖／翻攝自naver movie）

▲▼李善均宣傳《逃脫：PROJECT SILENCE》。（圖／翻攝自naver movie）

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▲李善均生前為《逃脫：PROJECT SILENCE》宣傳。（圖／翻攝自naver movie）

CJ ENM於27日宣布，由李善均主演的驚悚電影《逃脫：PROJECT SILENCE》（暫譯）將於7月上映。此前，由李善均主演的另一部電影《幸福的國度》已確定將於8月上映，因此這兩部遺作將在約一個月的間隔內相繼與觀眾見面。

《逃脫：PROJECT SILENCE》由金泰坤導演執導，講述在濃霧中發生連環追撞事故，受困於即將崩塌的機場大橋上，為了生存而與失控的軍用實驗犬展開極限生死鬥的故事。李善均在片中飾演國家安全辦公室行政官鄭元，是劇情的核心人物。朱智勳在片中飾演為了改變命運的拖車司機趙朴，展現了前所未有的突破性演出。金熙元則飾演與軍犬相關的「沉默計劃」負責研究員楊博士。此外，文成根、藝秀晶、金太祐、朴熙本、朴柱炫、金秀安等各世代的多彩演員加盟，豐富了電影的內容。

這部電影在去年舉行的第76屆坎城國際電影節午夜展映單元作為全球首映放映。當時，李善均還憑藉柳在先導演的《沉睡》受邀參加坎城電影節，並通過兩部電影踏上了紅地毯。

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