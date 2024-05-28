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劉雨柔錄影大發飆「拒同台楊皓如」！氣到離場　LINE私群對罵內容曝

劉雨柔上《同學來了》錄影，到場卻發現來賓名單中出現楊皓如的名字，最後為免節外生枝而取消通告。

圖文／鏡週刊

劉雨柔2年前無預警宣布離婚，之後她在社交平台指名楊皓如拿自己的婚姻消遣，兩女正式決裂。日前傳出劉雨柔接下《同學來了》通告，但她到場後得知錄影來賓有楊皓如，立即找工作人員理論，最後製作單位道歉，並直接發通告費給劉雨柔讓她離開，才平息這場紛爭。

劉雨柔上《同學來了》錄影，到場卻發現來賓名單中出現楊皓如的名字，最後為免節外生枝而取消通告。

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▲劉雨柔上《同學來了》錄影，到場卻發現來賓名單中出現楊皓如的名字，最後為免節外生枝而取消通告。

劉雨柔跟楊皓如這2年來水火不容，甚至沒有和好的跡象，之前劉雨柔上中天《同學來了》通告，到場後見到來賓名單有楊皓如，當場發飆，其實工作人員並不知道兩女有何恩怨情仇，最後為了息事寧人，只好直接發通告費給劉雨柔，讓她不用錄影就離開。

楊皓如跟劉雨柔不和，兩人日前差點同台錄影。（翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）

謠言挑撥　三女對質

【獨家】【有她沒有我】《同學來了》掀波瀾　劉雨柔爆氣拒同台楊皓如

▲楊皓如跟劉雨柔不和，兩人日前差點同台錄影。（翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）

劉雨柔和楊皓如撕破臉，起因是2022年時，劉雨柔和職業格鬥選手黃育仁結束5年婚姻，而後她在《小姐不熙娣》透露，過去被某人影射和知名製作人有不正常關係，後來對方找她吃飯和解，對方還補了一句：「花花本人告訴我的。」節目播出後，網友透過線索找到楊皓如上節目時，曾透露自己得罪劉雨柔，不過已經解開誤會。

2018年時，劉雨柔（左）及楊皓如（右）曾上《命運好好玩》大和解。（翻攝自《命運好好玩》YouTube）

▲2018年時，劉雨柔（左）及楊皓如（右）曾上《命運好好玩》大和解。（翻攝自《命運好好玩》YouTube）

兩女互撕因此牽扯出第三人名模花花，因楊皓如曾私下挑撥花花與劉雨柔的感情。劉雨柔事後曬出一張對話截圖，並寫道「我才後悔當初試圖說服花花原諒這個人（指楊皓如），睜眼說瞎話，死到臨頭不肯認錯，還要合理化自己在節目上的行為。」當時，花花表示清者自清，也願意對質。據悉，劉雨柔曾創立三人群組，花花要楊皓如「妳不要在大街上罵人，小巷子道歉。」卻被對方已讀不回。從此之後，劉雨柔和楊皓如誓不兩立，花花也把對方當空氣。

楊皓如諷刺劉雨柔婚姻不幸福，氣得劉雨柔大罵：「這就是妳的水準。」（翻攝自劉雨柔IG）

▲楊皓如諷刺劉雨柔婚姻不幸福，氣得劉雨柔大罵：「這就是妳的水準。」（翻攝自劉雨柔IG）

社群駁火　后不見后

【獨家】【有她沒有我】《同學來了》掀波瀾　劉雨柔爆氣拒同台楊皓如

▲劉雨柔跟楊皓如的罵戰一觸即發，更曬出楊皓如要燒紙錢給她的留言。（翻攝自劉雨柔IG）

楊皓如因此事慘遭網友批評後，她不滿劉雨柔重提往事，在臉書發文開罵，表示多年前與某人已將誤會解開，「但對方卻還是到處在背後一直婊妳，請問你們會如何反應呢？」楊皓如還留言表示，自己的婚姻比對方幸福很多；雖未指名道姓，卻已惹火劉雨柔。劉雨柔直接開戰，在IG截圖楊皓如的留言，痛批「這就是妳的水準。」並放話歡迎楊皓如和她「正面對決」，火藥味十足。

 2年前劉雨柔（右）也上節目《小姐不熙娣》大爆心機女星內幕，結果引發與楊皓如的罵戰。左為小S。（翻攝自劉雨柔IG）

▲2年前劉雨柔（右）也上節目《小姐不熙娣》大爆心機女星內幕，結果引發與楊皓如的罵戰。左為小S。（翻攝自劉雨柔IG）

對此，劉雨柔經紀人元馨回應本刊：「錄影當天，到了現場才發現有楊皓如，但因為我們先前就已提出過不要節外生枝、覺得不同台比較好，工作人員很客氣、一直說是他們的疏忽。我們主動提出不參加這集錄影，但也對節目不好意思，讓他們少一個來賓。製作人當時有特地來道歉，說下次再補雨柔通告。」至於通告費，劉雨柔並沒有拿，但製作單位補貼她搭計程車前來錄影的車馬費。


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