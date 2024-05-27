吳心緹買新房自爆連日惡夢！　拍片吐真實心聲：壓力大又沉重

記者王靖淳／綜合報導

女星吳心緹平時會在社群分享日常，同時也很用心經營個人YouTube頻道，今（27）日她就上傳1支影片，宣布自己買下人生的第1間房子，同時也透露連日惡夢的真實心聲，「沒想到買1間房子會讓我的壓力變成這麼大、超級沉重的感覺。」

▲吳心緹拍片透露自己買房了。（圖／翻攝自Facebook／吳心緹）

吳心緹坦言，其實她沒想過能擁有自己的房子，之所以會買房是受到身邊朋友的影響，因為不少人都陸續在買房子，加上自己也會陪對方去看房，總共看了10到20間房，看著看著就開始幻想，如果能有間屬於自己的房子那該有多好。

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▲吳心緹拍片分享買房心得。（圖／翻攝自Facebook／吳心緹）

吳心緹透露，這間房子她來看的時候第1直覺就覺得不錯，後來房仲向她推薦內部的公共設施時，就更加強想買的心情，表示自己腦波很弱，馬上就被對方說服下斡旋。在確定成交、決定去簽約後，吳心緹坦言心情不是感動，而是突然覺得很沉重、有壓力，事後甚至開始連日惡夢。

▲吳心緹（圖／翻攝自Facebook／吳心緹）

吳心緹表示，自己做的噩夢都跟買房子有關，不過她將這解讀成是因為前期剛買、還沒適應的緣故所導致，同時也坦言，終於感受到什麼是房貸壓力。吳心緹分享，買房之後的心境變化是認真記帳、更努力過生活、接的工作範圍變廣，同時也透露，現在的事業腦大於戀愛腦，「我完全沒有心情要找戀愛，我只有想不知道怎麼賺錢繳房貸。」