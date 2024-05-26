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鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友

記者潘慧中／綜合報導

鍾明軒近期因拍攝前往大陸旅遊的影片，除了在網路上引發兩派爭論，現實生活中也因此「過濾了很多朋友」，讓他25日有感而發地在Instagram上傳了一段影片回應。

▲▼鍾明軒。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

▲▼鍾明軒稱最近過濾了很多朋友。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

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▲▼鍾明軒。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

鍾明軒在限時動態表示，最近有兩位朋友因為他的政治立場，不是轉身離開，就是在網路上留下謾罵言論，「對我來說真的是過濾，因為在他的世界裡，他把對所謂中國政府的恨、把對中國的恨全部在我身上一起釋放，我是覺得腦殘，真的是腦殘。」

▲▼鍾明軒。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

▲鍾明軒最近在網路上被謾罵。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

然而，鍾明軒把這一切當成過濾朋友，「在他的立場，他覺得他的政治立場跟我不一樣，可他沒想到的是，我的政治立場跟他也是不一樣，可是我尊重你的政治立場，我可以跟你做朋友，我也沒說什麼。」

▲▼鍾明軒。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

▲▼鍾明軒尊重每個人的政治立場。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

▲▼鍾明軒。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

鍾明軒懷疑的是，「這世界有需要活得這麼單一嗎？」他不認為人與人之間一定要喜歡一樣的東西才能活在同溫層，「要確定欸？人生來這邊體驗，你活這麼單一幹嘛？我政治立場跟你不一樣不行喔？啊我平常禮物是有白送是不是？我平常是沒有請客是不是？」

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