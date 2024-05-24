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Energy要去高雄了！　9月「一口氣連唱2場」時間地點出爐

記者蔡琛儀／台北報導

Energy睽違22年回歸歌壇，人氣超旺，七月在小巨蛋連開兩場演唱會都迅速秒殺，仍有不少粉絲向隅；今他們無預警宣布，9月7、8日要唱進高雄巨蛋萬人場地，且一口氣就開兩場，讓歌迷都開心不已。

▲▼Energy高雄巨蛋連開兩場。（圖／相信音樂提供）

▲Energy宣布高雄巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

這也是Energy出道22年第一次在高雄開唱，五位團員非常興奮，牛奶開心地說：「因為去年也是在高雄參加五月天的演唱會，然後復出合體，才有現在後來的一切，記得去年演出完，第二天還帶著老婆跟孩子一起坐渡輪到旗津去玩了一整天。」書偉非常期待能夠感受高雄的熱情，期待跟全場觀眾一起16蹲。

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此外，台北小巨蛋演唱會在即，Energy五位團員早已開始投入演唱會籌備，體格持續鍛鍊中，阿弟採取低碳飲食，每週固定三次重訓；牛奶則是在練舞時戴上口罩，藉由呼吸些微阻隔反而能增強心肺能力；書偉除了密集的健身課，更加強歌唱課程、嚴禁宵夜，持續擼貓這個興趣來舒壓；坤達則大大提升運動量，維持身體線條分明和肌肉緊實的體態；Toro則每一天固定Tabata和跑步，飲食上減少油炸和甜食。

▲▼Energy高雄巨蛋連開兩場。（圖／相信音樂提供）

▲Energy睽違22年復出歌壇人氣依然超旺。（圖／相信音樂提供）

Energy相隔22年再合體，不僅開演唱會，還推出新專輯、辦簽唱會，本月初在台北信義香堤大道舉辦唯一限定簽唱會，破5000人湧入朝聖，整個香堤廣場以及百貨公司的連結天橋被粉絲們擠得水洩不通、寸步難行，甚至遷到隔天凌晨3點多才結束，人氣持續不墜。高雄演唱會將在6月2日開賣，購票洽拓元。

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