鄭麗媛《畢業》拍床戲！戀愛對象是小10歲魏嘏雋：可以這麼幸福？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星鄭麗媛因演出《我叫金三順》人氣急升，近來透過羅曼史《畢業》回歸，與擁有「最帥警察」之稱的魏嘏雋大談姐弟戀，兩人實際相差10歲，上演一場浪漫禁忌愛情片。她近日在好友張允柱的頻道談起心得，難得可以真切感受一場浪漫愛情，兩人甚至上演火辣床戲，自虧「我可以這麼幸福嗎」，笑翻所有人。

▲▼鄭麗媛與好友張允柱分享拍攝《畢業》心得，驚呼「我可以這麼幸福嗎」。（圖／翻攝自張允柱YouTube）



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鄭麗媛近日到好友張允柱頻道作客，睽違2年回歸小螢幕的她，接下浪漫羅曼史《畢業》，對象是小10歲的男演員魏嘏雋，她先自虧什麼時候還有機會與小10歲的男生拍愛情劇，就連拍攝現場也讓她感到無比幸福，每天去片場都不像去工作，把台詞背完後連劇本都沒帶，她曾開心到自問「我可以這麼幸福嗎？」只想在片場盡情地享受與玩耍。

▲▼鄭麗媛在《畢業》首次拍床戲，戀愛對象是小10歲魏嘏雋。（圖／Hami Video提供）



回想起片場，鄭麗媛直呼「真的很開心，而且哪還有機會與比我小10歲的小朋友努力地拍愛情劇啊」，好友張允柱不斷追問「那有很多吻戲嗎？」她搖搖頭表示「比想像少」，雖然沒吻戲，但《畢業》是她職涯裡首度嘗試拍攝床戲，臉上露出幸福笑容。

鄭麗媛在訪談中透露與魏嘏雋幕後的拍攝花絮，其中一場吻戲，她因為不能表現得太熟練，手先往上放後又不知所措地放下，魏嘏雋則是還有點害羞，兩人的動作生疏卻意外拍得很美。《畢業》現正熱播中，鄭麗媛的描述也讓觀眾期待兩位主演的火花，希望編劇多撒點糖，敲碗想看成人式愛情。