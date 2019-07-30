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林依晨無限期停工！曝光「做人」消息…經紀人推戲：可以蓋好幾棟大樓

記者林奕如／台北報導

林依晨拍完《小女花不棄》後決定不接戲，專心拼生子，她今出席中視、中天開播記者會，被問完全充電了嗎？她直接笑說：「現在不是充電（問題），希望趕快有好消息。」她把握時間跟老公黏TT，去加拿大、華盛頓等地遊玩，「（做人）打算聽天由命。」

▲▼林依晨、林柏宏、黃心娣《小女花不棄》上檔記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼林依晨專心休假，準備懷孕。（圖／記者屠惠剛攝）

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▲▼林依晨、林柏宏、黃心娣《小女花不棄》上檔記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

結婚快5年，她劇中角色為了騙陳煜（張彬彬 飾），說自己懷孕，林依晨語氣中流露渴望：「戲外是真的可以啦！（檢查）反正一切OK，跟老天說準備好，我們現在只能隨緣。」她無限期停工，推掉許多戲，經紀人打趣：「可以蓋好幾棟大樓。」

▲▼林依晨、林柏宏、黃心娣《小女花不棄》上檔記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃心娣、林柏宏、林依晨《小女花不棄》上檔記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

但林依晨看得很豁達，決定了就不用算，「有捨才有得，不然（跟老公）相隔太遠。」現在拼做人，是否一個月驗孕一次？他也笑說：「那太逼自己了啦！」姊妹淘是否給很多意見，她打算自然就好，「太多也是負擔， 我不想給自己這樣壓力。」

▲▼林依晨、林柏宏、黃心娣《小女花不棄》上檔記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林柏宏、林依晨、黃心娣《小女花不棄》上檔記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

林依晨這段時間休假備孕，不定時出沒在台北捷運、咖啡廳等地，女神素顏趴趴走超親民，她也勤學料理，包括紅燒燉牛肉、苦瓜等，至於老公評價是90多分，她語帶甜蜜：「不能滿分。」該劇即將在台播出，今林依晨、林柏宏、黃心娣同台亮相，吸引爆棚粉絲參加。

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林依晨, 張彬彬, 小女花不棄, 黃心娣, 林柏宏, 蓮衣客, 陳煜, 邢恩, 小蝦

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