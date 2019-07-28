《娛百》進攻8點檔時段...12素人玩狼人殺！　愷樂超緊張「肚子好痛」

記者林彥君／台北報導

羅志祥、愷樂、邱宇辰主持八大綜合台《娛樂百分百》，節目從29日起進攻8點檔，播出時段調整為8點首播，主持人羅志祥說：「加入黃金檔很開心，很期待之後能讓更多的人看到節目。」邱宇辰也開心提醒粉絲：「現在的時間很適合吃完晚餐後準時收看，希望大家都要記得改版時間。」

▲愷樂、羅志祥和邱宇辰主持節目 。（圖／八大提供）

此外，節目熱門單元「凹嗚狼人殺」開播以來便大受歡迎，節目日前舉辦海選活動「來吧！大高玩」，有近3000人報名參加，選出12位素人參與節目。參賽者各個來勢洶洶，還自備戰略秘笈，愷樂說：「原本以為粉絲來玩可以平常心，沒想到一山還有一山高，還是會莫名緊張、肚子痛。」

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參賽素人中有人針對每集節目內容做文字分析，令大家驚訝連連，邱宇辰逗趣問：「你是在準備高普考嗎？」還有人根據遊戲內容吟詩作對：「初聞涕淚滿衣賞 昨夜摸八是張『狼』」，愷樂見狀則說：「鑒於剛剛她出口成章，我也來獻給大家一段紅豆生南國，春來發幾枝，願君多採擷，此物最相思。」讓在場所有人捧腹大笑。

▲節目找素人玩狼人殺。（圖／八大提供）

邱宇辰笑說：「現在看完《娛樂百分百》後，接著看我主演的新戲《一起幹大事》，能夠讓大家連續兩小時看到我，其實滿開心的。」羅志祥逗趣表示：「我們節目真的很貼心，知道很多晚下班的上班族，常常不能第一時間收看節目，現在改到8點，大家不管是吃飽飯看，還是邊吃邊看都非常適合，一定要準時收看！」

