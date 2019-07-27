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劈腿被抓包！張致恒求和「不會丟下妳」　幾小時後娶了別人…女友崩潰：感覺快死

記者李湘文／綜合報導

香港男星張致恒在25日宣布娶粉絲雯雯，還自爆已經有了3個多月大的孩子，未料接連被眾多女友痛罵劈腿，目前已累計有女星梁皓恩、圈外人Moon、C小姐、S小姐。其中，Moon在27日出面爆料，直到張致恒宣布結婚前幾小時，都在跟對方通電話，並得到承諾「不會丟下妳」，未料卻換來這樣的結果。

▲張致恒宣布跟粉絲雯雯結婚，女友之一Moon心碎。（圖／翻攝自張致恒Instagram、Moon Instagram）

▲張致恒宣布跟粉絲雯雯結婚，女友之一Moon心碎。（圖／翻攝自張致恒Instagram、Moon Instagram）

Moon在張致恒宣布結婚之後，第一時間便在對方Instagram留言，怒爆男友同時劈腿好幾個女生，光是她知道的就有5個人，「我真的覺得太可怕了，怎麼同一時間跟那麼多人在一起？」她早知張致恒在外面有了孩子，但一直相信男方只是玩玩，還以為是雯雯拿小孩威脅，誰料竟是謊言。

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Moon在27日接受《東網》採訪，透露最後一次跟張致恒見面是在11日，甚至就在對方宣布娶雯雯前幾個小時，都還有通過電話。當時，張致恒還不斷承諾「不會丟下妳」、「不會跟雯雯結婚」，也說自己很在乎Moon，從頭到尾沒有明確說分手，殊不知轉身就在Instagram宣布結婚。

▲張致恒宣布跟粉絲雯雯結婚，女友之一Moon心碎。（圖／翻攝自Moon Instagram）

▲Moon崩潰發文。（圖／翻攝自Moon Instagram）

Moon心死透露，事情公開後，她和其他「女友」就再也聯絡不上張致恒。她在Instagram也沮喪發文：「這麼多天，每天睡不到1個小時，感覺自己快死了。我今年的生日願望本來是：所求皆如願，所行化坦途。遇到這樣的人，就當渡劫吧。」她打算恢復平靜，繼續做個普通的人，不再提這件事。

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