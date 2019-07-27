等了16年開唱夢碎！　爆劈5女搭檔消失…關智斌落淚「獨自面對」

記者傅家妤／綜合報導

港星張致恆25日宣布當爸，沒想到卻被爆出同時劈腿5女，舊愛甚至還揚言尋死，爆出桃色醜聞，連帶9月與搭檔關智斌的演唱會也一併遭到擱置，對此他本人也一直神隱至今，而搭檔關智斌則是獨自跳出面對，拍了一段影片回應演唱會遭到擱置一事。

▲張致恆、關智斌9月紅館演唱會被擱置。（圖／翻攝自IG／張致恆）

關智斌2003年與張致恆組成「Boyz」出道，期間曾經歷過退團、團員換人等風波，不過兩人最後終於再度合體，且等了16年後，在粉絲的努力集氣下，兩人終於有機會在香港紅磡體育館開唱，沒想到就在演唱會倒數之際，張致恆卻身陷桃色糾紛，兩人經紀公司稍早出面證實，演唱會將會被擱置。

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▲關智斌獨自錄影片回應演唱會被取消一事。（圖／翻攝自YouTube／關智斌）

對此，關智斌26日晚間拍了一段影片，稱搭檔張致恆自劈腿消息被爆出後，就一直消失至今，自己也聯絡不上對方，只好獨自拍片回應，他在片中稱自己等了10幾年，終於在粉絲的集氣，以及眾人的努力下，有機會到紅館開演唱會，而為了這場演唱會公司上下籌備了整整一年的時間，沒想到最後卻無奈被取消，說到這裡他也忍不住紅了眼眶

，哽咽著宣布「這場演唱會將會擱置。」

▲關智斌說著說著忍不住紅了眼眶。（圖／翻攝自YouTube／關智斌）

關智斌表示，「雖然我是很不開心，也覺得是一個很大的遺憾，但Steven（張致恆）是我的很好的兄弟，也是一個很好的手足，而我也相信他會為自己的行為，負上做為一個男人應有的責任。」此外他也提及，在這段時間內，陸續收到不少圈內好友的傳訊問候，同門的古巨基、Twins等人甚至還說會幫他用另一種方式圓夢，對此他也非常感謝大家的關心與支持，「但是現階段有很多東西都還是未知之數，如果有最新消息，我們會盡快向大家公布。」

▲張致恆、關智斌2003年組成Boyz出道，直到近年才再度合體開唱。（圖／翻攝自IG／張致恆）

▼關智斌回應。（影片／取自YouTube／關智斌，如遭刪除請見諒。）