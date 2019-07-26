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野生小泡芙回高雄過暑假！　「0偽裝被拍」…一張照片融化上萬人

記者潘慧中／綜合報導

星二代小泡芙（劉宇芙）是劉畊宏、王婉霏的女兒，2017年和爸爸一起參加陸綜《爸爸去哪兒5》後爆紅，軟萌模樣圈了不少粉絲。她最近和家人一起回高雄過暑假，讓不少網友興奮直呼：「好想巧遇！」

▲劉畊宏一家最近回高雄過暑假。（圖／翻攝自微博／王婉霏）

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照片中，可以看到小泡芙紮起頭髮、戴上髮箍，身穿印花細肩帶洋裝，搭配白色小涼鞋相當有型，挽著卡通人物和妹妹「小姍姍」一起合照，身高似乎抽高了不少，甜美笑容融化一票粉絲的心。

▲▼野生小泡芙。（圖／翻攝自Facebook／三寶的媽媽王婉霏）

▲小泡芙（左）和妹妹玩得很開心。（圖／翻攝自Facebook／三寶的媽媽王婉霏）

此外，一家人還到飛行劇場、移動迷宮雷射戰場等地遊玩，劉畊宏也不忘最喜愛的籃球，帶著小朋友們一起到球場揮灑汗水，不少網友看到小泡芙回高雄過暑假都開心直呼想巧遇！

▲▼野生小泡芙。（圖／翻攝自Facebook／三寶的媽媽王婉霏）

▲▼不少網友都直呼想巧遇劉畊宏可愛的孩子們。（圖／翻攝自Facebook／三寶的媽媽王婉霏）

▲▼野生小泡芙。（圖／翻攝自Facebook／三寶的媽媽王婉霏）

事實上，小泡芙日前剛過完6歲生日，劉畊宏也難得感性地說：「原本抱在懷裡圓圓的妳已經慢慢長大了，還好甜美可愛的笑容依然沒變，而且越來越甜美…我們何等幸運，感恩上天賜給我們一個這麼讓人疼愛的女兒，妳的貼心溫柔，時不時的甜言蜜語，常常融化我跟媽媽的心。」言語間充滿對女兒的愛。

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劉畊宏, 小泡芙, 王婉霏

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