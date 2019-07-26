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林明禎緊身褲跳舞！　一轉身「極品蜜桃臀」現形…男網友鼻血噴了

記者潘慧中／綜合報導

林明禎擁有32E、22腰的魔鬼身材和天使臉孔，被譽為「真人版娜美」，時常和粉絲分享工作點滴的她，25日上傳一段跳舞的影片，身穿緊身褲讓窈窕曲線一覽無遺，引來不少女網友羨慕地說：「屁股好翹！」

▲▼林明禎緊身褲。（圖／翻攝自Instagram／minchen333）

▲林明禎被譽為「真人版娜美」。（圖／翻攝自Instagram／minchen333）

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林明禎日前加入2020年的賀歲片《新年泰瘋狂》擔任女主角，與泰國演員吳旭東同台飆戲，無形中培養出絕佳默契，她在Instagram上傳2人私下互動的影片，隨著旋律跳舞，甜美笑容加上到味的舞蹈動作，笑翻一票粉絲。

▲▼林明禎緊身褲。（圖／翻攝自Instagram／minchen333）

▲林明禎穿緊身褲跳舞。（圖／翻攝自Instagram／minchen333）

格外引起討論的是，林明禎身穿白色短版上衣辣露小蠻腰，下半身單穿緊身褲，剛好突顯有如蜜桃形狀的翹臀，雙腿線條纖細又筆直，即使只穿拖鞋也絲毫不影響整體比例。

▲▼林明禎緊身褲。（圖／翻攝自Instagram／minchen333）

▲▼林明禎翹臀全露。（圖／翻攝自Instagram／minchen333）

▲▼林明禎緊身褲。（圖／翻攝自Instagram／minchen333）

維持窈窕身材的背後，林明禎其實付出不少心力，她曾透露每天會多喝水，並透過運動讓自己大量排汗，不但可以消水腫，還能促進新陳代謝，她堅持每周運動3到4天，有氧運動搭配重量訓練以達到效果。

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