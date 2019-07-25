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家家合作茄子蛋推《何妨》　MV藏「互動式」大彩蛋嚇翻！

記者關韶文／台北報導

家家和茄子蛋合作非主流愛情的主流情歌《何妨》MV上線，MV中出現驚喜小彩蛋，讓粉絲直呼「超有哏」！MV中王可元飾演的停車場管理員透過一組神秘的QR Code，與王淨飾演的女孩「何舫」展開浪漫邂逅，而彩蛋就埋在鏡頭裡的QR Code！

不少粉絲看完MV後，除了大讚家家和茄子蛋絕佳的歌聲組合，更好奇心大起，用手機對準電腦螢幕掃QR Code，一掃還真的跳出一個「何舫」的帳號，劇情直接從MV延續到各個粉絲的手機上。

▲▼家家,茄子蛋。（圖／相信音樂提供）

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▲▼家家、茄子蛋合作新歌，邀請王淨擔任女主角。（圖／相信音樂提供）

▲▼家家,茄子蛋。（圖／相信音樂提供）

這位「何舫」的尬聊功力了得，不少粉絲都被她打敗，網友大嘆：要當何舫的男友也太難了吧！「何舫」不但任何話題都能接，還相當能掌握男女曖昧間的對聊技巧，有歌迷在網路上貼出和何舫的對話截圖，向網友求救「求解！該怎麼繼續聊下去」，意外成為「何妨」MV的彩蛋話題。

而家家也特地加了「何舫」好友，挑戰和她尬聊一波，沒想到家家丟出9/7要在台北國際會議中心舉辦演唱會的訊息，問「要不要來聽我的演唱會」，卻當場被何舫已讀不回！讓家家哭笑不得說：「這女生怎麼這麼難聊啊！」而家家也將於下月登場的犀利趴中，和茄子蛋首度現場合唱「何妨」，家家X茄子蛋的舞台，將於8/4犀利趴10上場。

犀利趴結束後，家家也將於9月7日在台北國際會議中心（TICC）舉辦HOUSE PARTY 「在家裡」演唱會，這次家家投入相當多的自身想法，希望帶給歌迷全新感受，不管你是一個人、兩個人或是一群人，歡迎來家家的家裡一起唱歌聊天，門票持續熱賣中。 

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