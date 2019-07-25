「拔牙後一睡不醒」　小A辣自曝父親過世2年…開滷味店原因藏洋蔥

圖文／鏡週刊

偽娘小A辣近日遭到酸民羞辱「我要是你爸就把你掐死」，讓小A辣忍不住自曝，爸爸在兩年前就意外過世！小A辣接受本刊訪問透露，其實爸爸因拔牙造成敗血症，睡覺之後就再也沒醒來，最支持她的爸爸，竟被酸民拿出來說嘴，讓她想到就難過。

小A辣的爸爸在台中從事水電工，雖然鄰居經常覺得小A辣很奇怪，但爸爸從來沒有對她男扮女裝或性向有任何批評，「過年的時候，親戚來家裡看到我，跟我爸說：『你兒子不正常、娘娘腔』，我爸就不理他，也沒因此罵我。」

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染細菌敗血症 全身發紫

在小A辣以偽娘身分走紅之後，爸爸還成為最忠實的粉絲，只要小A辣一有新影片，就馬上收看，爸爸的默默支持，讓小A辣一直感到窩心。

想到爸爸出事的那一天，小A辣還是記憶猶新，「那一天他拔完牙，回家睡了一覺就沒醒來了，我弟叫我爸吃飯，他都沒反應，進房間之後，我弟說：『怎麼辦？爸爸全身變紫色的，全身一直冒冷汗。』」隨後將爸爸送醫，在醫院昏迷了好幾天，醫院研判是因拔牙引發細菌感染，造成敗血症。

媽媽因為不想讓在台北工作的小A辣擔心，沒有將狀況說得很嚴重，直到某天半夜，小A辣接到媽媽的訊息，上面寫著：「你趕快回台中一趟，見爸爸最後一面。」她才連夜奔回台中，「醫生說爸爸的求生意志很強，但昏迷了5天之後，還是走了。」

滷味店被抗議 另起爐灶

小A辣最遺憾的，就是來不及讓爸爸過上好生活，即使這幾年她因成名收入大增，勸爸爸不用去工作，但爸爸生性節儉，還是持續工作到最後一刻。

小A辣曾在台北東區開設滷味店5個月，卻遭到鄰居抗議油煙、噪音問題，又因生意不好虧損，近期她轉往林口街另起爐灶，她之所以對滷味情有獨鍾，其實也跟爸爸有關，「我住台中的時候，在家裡附近的滷味店打工，我爸都會故意路過來看我。」

雖然和爸爸的互動不多，但滷味的香味，連結了小A辣對爸爸的思念，「我現在都還會夢到我爸活著，笑笑地跟我說他很好。」



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