周湯豪一件LV「25萬元！」　帥喊：價值可辦半場秀

記者關韶文／台北報導

周湯豪發行全新EP《WHAT A LIFE》發行的前一晚，盛大舉辦發行派對，廣邀娛樂、媒體、時尚、潮流各界人士，一同親身體驗《WHAT A LIFE》超感官視聽覺饗宴，下午他身穿LV出席，被問到價值多少，他則說，「大概就是可以辦半場秀。」據悉，這件皮外套在淘寶網上至少要價25萬元。

▲▼周湯豪舉辦《WHAT A LIFE》發行派對。（圖／記者張一中攝）

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為了這場發行派對，周湯豪在現場親力親為，監工到半夜3點才離開，他坦言自己控制欲很強，「這個構想是我自己去操刀，找來很多好朋友幫忙，像是展覽中的瓶子上有很多細節，我每個detail都要過，到現在都還在彩排階段，希望可以讓大家看到最完美的體驗。」

▲▼周湯豪親手打造派對每一個細節。（圖／記者張一中攝）

周湯豪發下豪語，「我不想再辦傳統的發片記者會，所以把之前參加時尚週的經驗，以及做潮流品牌的概念全部融合在一起，打造一場從來沒有做過的發行派對！」被問到花了多少錢，周湯豪則說，「花跟我一樣多的錢的人，應該做不到這樣的事情。」

周湯豪廣邀圈內好友共襄盛舉，他受訪時表示，「我今天其實很期待，我讓大家進入到一個完整，一個藝術家追求的就是100%展現自己。」被問到最想給誰看到，他則說，「媒體吧！大家都認識這麼久，不要亂帶方向，媒體有很多責任， 台灣有這麼多人在做很酷的東西。」