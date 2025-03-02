《處男》赤楚衛二要來了！生日暴雷：我要去台灣　3月旋風訪寶島

記者吳睿慈／綜合報導

日本人氣男星赤楚衛二過去透過戲劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》打開高知名度，他1日迎來31歲生日，參與活動時驚喜分享「將於3月31日帶著電影《366日》訪台會影迷」，首度來台引起一陣迴響。

▲赤楚衛二生日暴雷，即將在3月訪台。（圖／天馬行空提供）



赤楚衛二選在3月1日的31歲生日活動上隆重宣布，將於3月31日帶著《366日》訪台會影迷。當主持人詢問他訪台最期待的事，他秒答「珍珠奶茶！」後來才改口表示第二期待的是珍奶，最期待的還是與台灣粉絲分享這部作品，將這個動人又深刻的愛情故事帶給台灣粉絲。相關訪台活動，台灣片商天馬行空預計日後公布於官方粉絲團。

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談起主演的電影《366日》，片中經典名曲HY的〈366日〉是赤楚衛二在學生時代經常聽的歌，因此對於能參與此次演出感到十分開心，「閱讀大綱時，我就被這個故事深深吸引。它讓我感受到一個人因為思念著另一個人而受傷，或是傷害到他人的那股悵然與溫柔。這樣一部洋溢著愛的作品，我衷心期盼各位能夠和片中出現的音樂一起搭配享受！」

▲赤楚衛二預計來台宣傳電影，此趟將是他首度訪台。（圖／天馬行空提供）



適逢HY成軍25週年，團體特地為本片製作全新歌曲〈戀愛了〉，細膩刻劃出即使兩人終將迎來別離，這份戀情仍常駐在他們的心中，成為十分寶貴的回憶。

歌曲裡的「初戀」心境引起共鳴感，成功獲得影迷大力支持。電影於1月在日本上映後，不僅成功登上票房冠軍寶座，票房更突破13億日圓，叫好又叫座。台灣部分，《366日》則是將於4月2日在台上映。