文瑾瑩「罕見疾病痊癒」瘦下來了！　近況照曝光⋯粉絲讚：減肥有效

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「國民妹妹」文瑾瑩（曾譯：文根英）以童星身份出道，觀眾一路看著她長大，她過去因罹患罕見疾病險些截肢，所幸經過治療後痊癒，但體態也因副作用逐漸發福，經常成為討論焦點。日前，她表示已經找回健康並努力減肥中，2日果然曬出瘦身有成的成果照，令粉絲替她感到開心，留言直呼「瘦了！」

▲文瑾瑩難得曬近拍，粉絲讚她減肥成功。（圖／翻攝自文瑾瑩IG）



文瑾瑩2017年因手臂疼痛到醫院檢查，發現患有「急性腔室症候群」，嚴重恐怕會需要截肢，緊急停工歷經4次手術才救回手臂，此後她專心休養，但這幾年來因副作用關係發福。她重回螢幕2024年參與《地獄公使2》演出，當時便在發佈會上表示「現在非常非常健康，雖然稍微胖了，但如果有每天看我的影片的話，會知道我有在減肥，現在比起擔心我的健康，希望大家為我應援減肥成功。」

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▲文瑾瑩2024年10月為了劇集《地獄公使2》出席記者會，當時表示現在很健康，努力減肥中。（圖／翻攝自文瑾瑩IG）



找回健康後，文瑾瑩努力瘦身中，2日難得更新自拍照，她嘟著嘴秀出V型臉型，37歲的她還是長得凍齡，依舊是粉絲心中的「國民妹妹」；對比2024年10月出席發佈會時的狀態，看上去明顯瘦了。

難得更新自拍照，文瑾瑩貼文的下方留言區熱烈回應「姐姐瘦了」、「哇隔了好久才上傳的自拍照，健康最重要」、「姐姐好久不見」、「變漂亮了」、「童顏美人」。