快訊／周杰倫出道20年！　「啟動新巡演」名稱海報全公佈

記者關韶文／台北報導

歷時三年，周杰倫「地表最強」世界巡迴演唱會，今年5月在巴黎畫下完美句點，周杰倫與全球歌迷一起締造120場無可取代的回憶！今年10月他的第八套世界巡迴演唱會即將啟動，已與製作團隊開過無數次會議的他，宣布舉辦新巡演！

周杰倫再度以超乎常人的毅力、超越自我的創意帶來他的最新一套演唱會：周杰倫《嘉年華》世界巡迴演唱會，這場演唱會同時也是他邁向樂壇20年的一場深具意義的演唱會。

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▲周杰倫宣布舉辦新巡演。（圖／杰威爾提供）

改變世界往往在一瞬之間，當蘋果掉到牛頓頭上的時候，或者是當周杰倫的手放在鋼琴上的那一刻！周杰倫出道的20年，絕對是華語流行樂壇重要的20年！慶祝輝煌20年的時刻，周杰倫將帶領粉絲進入他怎樣的音樂世界呢？最新出爐的演唱會海報，歌迷已經可以一窺「嘉年華」演唱會充滿歡樂元素的風貌，海報中簾幕拉開，周杰倫神秘且自信地手捧水晶球，而水晶球裡又有一個周杰倫飄浮其中，引人好奇。

海報中，背景的遊樂園，摩天輪、旋轉木馬彷彿已經轉動著，周杰倫的首張專輯封面、牛仔帽、水手救生圈、彩色氣球、忍者飛鏢，等諸多音樂作品的元素也躍然紙上，在在預告這場精彩絕倫的「嘉年華」即將展開。