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香港天團Supper Moment專輯遲到2個月！　「錄音前還在改」

▲▼Supper Moment。（圖／奇蹟娛樂提供）

▲Supper Moment新專輯遲到2個月。（圖／奇蹟娛樂提供）

記者關韶文／台北報導

原定6月要推出首張國語專輯的香港天團Supper Moment，因為對專輯製作物的精益求精使得發片延後，如今終於確定在8月2日推出，證明好事總是多磨！而Supper Moment最新主打《幸福之歌》近日隆重登場，鼓勵年情人在拼搏之餘也不忘珍惜身邊愛你的人。

Supper Moment出道以來有相當多鼓舞人心的歌曲，對眾多樂迷而言，四人的音樂就像精神糧食一樣，給予他們許多能量，鼓勵他們追求自己的夢想。然而人生是否只剩「夢想」兩字？Supper Moment花了一年的時間尋找答案，把體會和想法都寫進歌詞，完成了這首《幸福之歌》。

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這首中板搖滾的《幸福之歌》，透過主唱Sunny真摯溫暖的嗓音觸動心弦。MV在推出後也獲得廣大的迴響！藉由平凡上班族的男主角和一首「幸福之歌」的故事來譬喻人們在生活中追求夢想、尋找幸福的過程。

《幸福之歌》他們一年的時間完成，到錄音前都還在修改，可算是他們花最長時間完成的一首歌曲。歌詞中「窮一生心力去換取一秒懂了愛」正表達了這首歌的中心思想，希望大家努力追尋夢想的同時，不要忘記身邊的人，不要花了一輩子的時間才發現最大的幸福就在自己身邊，也要懂得用一個樂觀的心態去活出自己的人生。

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