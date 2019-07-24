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周杰倫請林俊傑喝奶茶「跟著哥不會錯」　JJ粉一看全怒了：注意你的六塊肌！

記者阮巧雯／綜合報導

天王周杰倫近期常常在IG分享喝各式奶茶動態，還曾在演唱會上用珍珠奶茶四字現場改歌詞，可見對珍奶的狂熱。他近日前往日本，上傳一張與林俊傑（JJ）一起喝珍奶照，寫道：「喝好喝滿，跟著哥哥我，不會錯的。」還因此登上微博熱搜。

▲▼周杰倫喝奶茶。（圖／翻攝自IG／jaychou）

▲周杰倫熱愛各式奶茶。（圖／翻攝自IG／jaychou）

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照片中，周杰倫和林俊傑都身穿樣式顏色搶眼上衣，戴著帥氣墨鏡和帽子，手中更是拿著周杰倫最愛的珍奶，不少網友看了大笑：「嚴重懷疑，周杰倫是為了喝珍珠奶茶，才去日本的」、「有時間喝奶茶，什麼時候才要發專輯」。

▲▼周杰倫喝奶茶。（圖／翻攝自IG／jaychou）

▲周杰倫和林俊傑都在日本，兩人一起喝珍奶發文登上微博熱搜。（圖／翻攝自IG／jaychou）

林俊傑也在IG發兩人喝珍奶影片寫道：「喝飲料就是要有這樣的view！好飲料、好風景！」兩大天王一起喝飲料動態立馬登上微博熱搜，不少網友紛紛留言：「杰倫你終究對JJ下手了。」更有林俊傑的粉絲擔心偶像發胖，暖心叮嚀：「JJ不可以！他兒女雙全，你孤寡老人」、「林俊傑給我少喝點」、「注意身材！你這週還有演唱會」、「林俊傑記住你的六塊腹肌！你的演唱會！不要喝奶茶了！」

▲▼林俊傑粉絲擔心他變胖，紛紛留言叮嚀:「不要喝太多!」。（圖／翻攝自微博／娛樂有飯）

▲▼不少林俊傑的粉絲擔心他發胖，紛紛留言叮嚀：「不要喝太多！」（圖／翻攝自微博／娛樂有飯）

▲▼林俊傑粉絲擔心他變胖，紛紛留言叮嚀:「不要喝太多!」。（圖／翻攝自微博／娛樂有飯）

▼林俊傑PO影片表示，喝奶茶就要在view好的地方喝。（影片來源：林俊傑IG）

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關鍵字

周杰倫, 林俊杰, JJ, 珍珠奶茶

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