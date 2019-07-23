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石原聰美愛情事業雙危機！　以為社長男友很強大…交往後「發現真相」幻滅

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星石原聰美日前被爆分手，和社長男友前田裕二的戀情維持一年就破局，緊接著主演夏季新劇《天國餐廳》收視在10%上下徘徊，評價不如預期，感情事業都要重新奮戰。有關她和男方為何分手，原因外界眾說紛紜，日前被傳個性不合遭甩，現在又出現金錢價值觀不同，交往後發現「他的公司一直賠錢！」

▲▼和石原聰美爆熱戀，前田裕二首度公開露面。（圖／翻攝自石原聰美Line、日網《ORICON》）

▲和石原聰美爆熱戀，前田裕二首度公開露面。（圖／翻攝自石原聰美Line、日網《ORICON》）

據日媒《週刊新潮》報導，石原聰美結識前田裕二時，得知男方有製作人秋元康在背後支持，加上年紀輕輕當上社長，認為是「工作很優秀的男人」，沒想到事實上，男方創立的公司業績低迷，好印象因此幻滅。

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▲▼石原聰美主演夏季日劇《天國餐廳》收視率在10%上下徘徊，評價不如預期。（圖／翻攝自日網／TBS）

▲石原聰美主演夏季日劇《天國餐廳》收視率在10%上下徘徊，評價不如預期。（圖／翻攝自日網／TBS）

前田裕二創立網路公司「SHOWROOM」，吸引名人偶像，以及一般民眾皆可開設專屬頻道直播，掀起全民網紅熱潮，但是也有報導《Social Game Info》指出，該公司2019年3月期已經有日幣3億1800萬（約台幣9254萬）的赤字，而且已經是連續4期的赤字了。他和石原聰美爆熱戀後，知名度和人氣急速飆升，出版書籍、上節目邀約不斷。

圈內知情人士分析，石原聰美是當今日本戲劇圈中，少數能夠掌握收視數字的女演員。她的結婚理想是婚後減少工作，偶爾演出電視劇和拍廣告，接近上戶彩婚後的人生規劃。

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關鍵字

石原聰美, 山下智久, Niki, 石原里美, 前田裕二

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