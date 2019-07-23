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妻子出軌、女兒出櫃、生命只剩6個月！強尼戴普《人生消極掰》逼哭觀眾：該得奧斯卡

記者洪文／綜合報導

強尼戴普（Johnny Depp）在新片《人生消極掰》（Richard Says Goodbye）與奧黛莎楊（Odessa Young）有幾場父女對戲，展現出感染力極強的真摯情感，逼哭許多觀眾：「看到最後忍不住哭了！」「大飆淚！」也讓許多網友忍不住和「奧斯卡」影藝學院會員喊話：「強尼戴普在片中的表演太棒了，他應該要得獎！」

▲▼《人生消極掰》劇照。（圖／采昌提供）

▲《人生消極掰》劇照。（圖／采昌提供，以下同）

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《人生消極掰》日前在台灣舉辦多場試映會，受到許多藝人的好評。「全民男友」陳彥名便肯定：「很喜歡強尼戴普飾演的角色，說出現代人生活上的各種不滿、不安全感，還有對於自己的不誠實。」女星張家瑋更力讚：「好笑又感動的電影，人生因不完美而完美，用愛與客觀的角度看世界。」部落客多多更直呼：「出乎意料的好看，結尾我整個哭慘惹。」

▲▼《人生消極掰》劇照。（圖／采昌提供）
 
值得一提的是，強尼戴普在《人生消極掰》當中，也少見地展現出多套優雅而帥氣的西裝造型。不論是三件式正裝，或是休閒性質較強的西裝外套配襯衫，都在片中被強尼戴普穿出獨特魅力。帥氣模樣不但讓他在片中男女通吃、把上服務生，戲外更讓粉絲紛紛被迷倒，眼冒愛心直呼：「強尼戴普在電影裡也太帥了吧！」

▲▼《人生消極掰》劇照。（圖／采昌提供）

《人生消極掰》由《危機倒數》製作人格雷格夏皮羅（Greg Shapiro）擔任監製，找來3度入圍奧斯卡影帝的強尼戴普、新生代甜心柔伊德區（Zoey Deutch）、奧黛莎楊，以及實力派演員羅絲瑪麗德威特（Rosemarie DeWitt）、丹尼休斯頓（Danny Huston）、朗李文斯頓（Ron Livingston）等人同台飆戲。
 
《人生消極掰》將於7月26日在台上映。

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