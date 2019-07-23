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阿Ken鬆口曝和安心亞關係！　單身4年「可能沒愛過我」：祝福她和言承旭

記者林彥君／台北報導

阿Ken（林暐恆）主持中天新節目《愛的ABC》，節目今（23日）舉辦記者會，近期阿Ken忙於拍攝電影《練愛ING》，談到緋聞女友安心亞日前在婚宴和言承旭互動親暱，阿Ken說當天他也在場，「我那天有跟言承旭喝一杯，他們應該是好玩的。」

▲▼ 阿Ken主持節目。（圖／中天提供）

▲阿Ken主持新節目。（圖／中天提供）

至於對於舊愛傳出緋聞的感覺？阿Ken笑噴，幽默地說：「什麼舊愛？說不定她一直以來都沒有愛過我，我覺得大家認識太久，要有愛情、激情環境很重要，以前常攪和在一起，現在還要藉由節目湊在一起太難。」表示雖有和安心亞聯絡，但是沒有特別問她的戀情。

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▲▼阿Ken。（圖／記者林彥君攝）

▲阿Ken談安心亞。（圖／記者林彥君攝）

對於安心亞戀情，阿Ken先是當幫忙否認，隨後表示：「我覺得他們（安心亞和言承旭）應該沒有，這也很難說，說不定有，沒有不可能的事，好啦！我祝福他們。」

阿Ken透露因為專注於拍片，電影找來周杰倫、陳嘉樺（Ella）、周湯豪等大咖合作，所以已空窗超過4年，享受劇本中的愛情，「寂寞沒辦法，我會冥想改變心情。」

▲安心亞出席公益勸募記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲安心亞和阿Ken傳緋聞多年。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲▼ 阿Ken主持節目。（圖／中天提供）

▲ 阿Ken主持新節目。（圖／中天提供）

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