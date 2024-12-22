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AKIRA又放閃！　受封「全民情敵」害羞笑了：請大家多支持志玲

記者劉宛欣／綜合報導

林志玲的日本老公、EXILE成員「AKIRA」黑澤良平22日出席在中國大陸的時尚活動時，被問到成為「全民情敵」的感受。他笑著回應：「謝謝大家的支持，希望繼續多多愛護志玲。」談到與林志玲的甜蜜日常，AKIRA更透露，妻子習慣透過書信表達心意，這讓他感受到最深的溫暖。

▲AKIRA被問到成為全民情敵的感受時笑了。（圖／翻攝自微博）

▲AKIRA被問到成為全民情敵的感受時笑了。（圖／翻攝自微博）

AKIRA表示，與林志玲在一起的每一天都很幸福，而在某些重要時刻，林志玲更會以文字傳遞鼓勵。事實上，他今年參加《披荊斬棘的哥哥4》時，林志玲特地寫了一封「愛的卡片」為他加油。卡片中，她親筆寫下「不忘初心，每一步都勇敢挑戰的良平加油，Akira is the Dance master（Akira是舞王）」，並附上親手繪製的哆啦A夢與魔法麥克風插圖，讓AKIRA深受感動。

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▲▼周杰倫大巨蛋演唱會day4到場藝人，林志玲。（圖／記者周宸亘攝）

▲林志玲經常透過手寫信給老公鼓勵。（資料照／記者周宸亘攝）

林志玲出道20多年以來形象良好，也是高EQ的代表，婚後減少了露面的頻率，很長一段時間專心在育兒上，此外她也默默支持老公AKIRA，成為堅強的後盾。AKIRA先前在節目中面對嚴苛的舞蹈訓練及隊友向佐扛不住壓力退賽時，他始終以溫暖的態度應對，積極為隊友鼓勵，溫柔風範讓更多人明白，為何林志玲會選擇他。

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AKIRA, 黑澤良平, 林志玲

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