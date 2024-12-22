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吳奇隆、劉詩詩離婚傳聞繼續燒！　前妻竟點讚「離對了」衝熱搜

記者劉宛欣／綜合報導

演藝圈的模範夫妻吳奇隆與劉詩詩近日再度捲入婚變謠言，被爆料網紅在直播中直指兩人「已離婚」，引發網路熱烈討論。針對此傳聞，吳奇隆好友出面澄清稱：「假的，每月來一次。」然而，吳奇隆的前妻馬雅舒竟被發現點讚相關留言，此舉引發廣泛關注並登上微博熱搜。

▲▼劉詩詩持股20%的「稻草熊影業」，過去報導稱吳奇隆是創辦人。（圖／翻攝自微博）

▲吳奇隆、劉詩詩頻傳離婚。（圖／翻攝自微博）

吳奇隆與劉詩詩因電視劇《步步驚心》結緣，2015年攜手步入婚姻殿堂，夫妻間相差17歲，育有一子。近日，有網紅爆料稱「隆詩已經離婚」，更指出劉詩詩與吳奇隆已無往來。此外，陸媒揭露兩人共同名下的公司已註銷，加上吳奇隆微博互動停留在2019年，使得婚變傳聞越演越烈。然而，截至目前，雙方均未作出正式回應。

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吳奇隆被拍到現身機場時，手上仍戴著婚戒，並佩戴劉詩詩代言品牌的帽子，細節被粉絲解讀為婚姻穩固的一大信號。另一方面，劉詩詩則以一組雜誌時尚拍攝照淡定回應傳聞，並發文寫道：「開心的拍攝。」附上黑色愛心貼圖，似乎無視外界流言。

在熱議中，吳奇隆前妻馬雅舒的動向也成為焦點。她被網友發現點讚一則留言，該留言提到「兩人分開後，過得快樂的一方才是分對了、離對了」，讓網友質疑她是否對前夫依然有所關注。此外，另一則留言稱馬雅舒當年因媒體報導而承受精神壓力，並讚揚她的堅韌與大愛精神，馬雅舒更親自回應：「謝謝。」此舉進一步激起外界對其真實心境的揣測。

▲馬雅舒點讚「離對了」留言先熱議。（圖／翻攝自馬雅舒微博）

▲馬雅舒點讚「離對了」留言先熱議。（圖／翻攝自馬雅舒微博）

▲馬雅舒點讚「離對了」留言先熱議。（圖／翻攝自馬雅舒微博）

▲馬雅舒點讚「離對了」留言先熱議。（圖／翻攝自馬雅舒微博、小紅書）

事實上，馬雅舒目前也是已婚狀態，現任丈夫是一名外國遊戲公司CEO，家庭生活幸福美滿。近年還在人氣網路劇《月升滄海》中飾演文修君一角，演技實力再受肯定。

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吳奇隆, 劉詩詩, 馬雅舒

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