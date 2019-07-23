等了3年！周杰倫彈琴宣布：新專輯主打　「驚見林俊傑合體」粉絲卻失望了

記者張筱涵／綜合報導

天王周杰倫（周董）上一張專輯《周杰倫的床邊故事》已經是2016年作品，也因為如此粉絲每天都在微博或周董每個社群網站下留言求「快寫歌，快發歌，快發專輯啊」，如今終於等到他23日在Instagram宣布「新專輯主打歌」！

▲周杰倫距離上次推出專輯已經過了3年。（圖／翻攝自周杰倫IG）

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周杰倫近日和三五好友一起到日本旅遊，23日發現鋼琴專門店忍不住技癢，對著鏡頭宣布「今天來彈一下新專輯主打歌」，語畢就展現一小節優美旋律，沒想到被拍攝者反駁「這首歌好耳熟喔」，正當大家還在疑惑時，他有些開玩笑又認真地說：「耳熟嗎？我又沒說是我的專輯！在幹嘛？」

▲周杰倫彈完一小段被說很耳熟。（圖／翻攝自周杰倫IG）

鏡頭又轉到彈鋼琴的手，再往上拉才發現是譽有「行走的CD」稱號的林俊傑，這時候粉絲才領悟原來是林俊傑的新歌《我們很好》，而不是周杰倫的新專輯。網友失望留言，「有幾秒我真的信了」、「倫哥，能不能真的劇透一下自己的專輯啊，我們等好久了」、「來個雙J合作也很棒的呀」。

▲林俊傑突現身唱新歌《我們很好》。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▼周杰倫說要彈「新專輯主打歌」，結果是林俊傑的。（影片／取自周杰倫IG，如遭刪除請見諒）