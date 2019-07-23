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《炮仔聲》陳冠霖告別「我先離開一下」　拉行李打卡桃機…網哭：又消失了

記者陳芊秀／綜合報導

藝人陳冠霖主演八點檔《炮仔聲》將滿150集，現在一人扮演兩角，同時配對李燕、王宇婕，趕戲忙到當天拍的內容當天播。他近日突然打卡桃園機場，宣布「我先離開一下！」貼文驚呆大批劇粉，還有人崩潰：「看不到你，我會哭一整天！」

▲▼陳冠霖：我先離開一下！一句話嚇壞粉絲。（圖／翻攝自IG／陳冠霖）

陳冠霖在《炮仔聲》扮演雙胞胎「至明」、「添丁」，先是為父捨身中槍，後來又出現雙胞弟弟，兄弟戲裡相互解圍，實則是一人分飾兩角，爆肝演出讓不少觀眾直呼辛苦。他連曬「拉行李」劇透，又打卡桃園機場透露「離開」，引發劇迷緊張「去哪裡？為什麼要先離開一下」、「怎麼消失呢？老婆怎麼辦」、「添丁要離開嗎」、「怎麼沒帶家芸」、「《炮仔聲》沒你看不過癮的」、「不要一去就是100集！」

▲▼陳冠霖：我先離開一下！一句話嚇壞粉絲。（圖／翻攝自IG／陳冠霖）

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▲陳冠霖曬劇透照，拉行李暗示離開。（圖／翻攝自IG／陳冠霖）

▲▼陳冠霖：我先離開一下！一句話嚇壞粉絲。（圖／翻攝自IG／陳冠霖）

▲陳冠霖打卡桃園機場，拉行李讓劇粉崩潰了。（圖／翻攝自IG／陳冠霖）

就在眾人議論紛紛，陳冠霖透過直播回應，打卡桃園機場是因為送兒子出國遊學，這才令眾人放下心中大石。他演雙胞胎大獲好評，兩個角色都擁有高人氣，22日再曬自拍照透露趕戲進度，「還在滾動中！孤單在攝影棚睡了兩小時，孤單寂寞冷！」同時網友也湧入留言打氣加油。

▲▼陳冠霖：我先離開一下！一句話嚇壞粉絲。（圖／翻攝自IG／陳冠霖）

▲陳冠霖繼續趕拍《炮仔聲》。（圖／翻攝自IG／陳冠霖）

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