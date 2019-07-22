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《復仇者聯盟5》消失在片單中！漫威證實：《奇異博士2》就是了

記者洪文／綜合報導

漫威工作室21日公布「漫威電影宇宙第4階段」作品計畫，跟過去不同的是並沒有出現《復仇者聯盟》系列的「英雄集結」大型電影。漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）證實，這就是完整的第4階段片單，《復仇者聯盟5》（Avengers 5）並不在未來的計畫當中，「《奇異博士2》就是經典英雄集結的電影。」

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照、《復仇者聯盟4：終局之戰》海報、《復仇者聯盟4：終局之戰》首圖 。（圖／迪士尼提供）

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》榮登全球影史票房冠軍。（圖／迪士尼提供）

漫威總裁凱文費吉向外媒《ComicBook》證實，《復仇者聯盟5》並不在未來的計畫中，「我們在《汪達與幻視》介紹莫妮卡蘭博這名新的英雄，再加上緋紅女巫一起作戰。緋紅女巫原本的力量，就足以單獨打敗沒有軍隊的薩諾斯，之後她還要跟奇異博士一起合體作戰，這樣的合體方式是很有趣的。其實雷神索爾、浩克先前在《雷神索爾3：諸神黃昏》合體作戰，就是一部小型英雄集結電影，接下來奇異博士、緋紅女巫在《奇異博士2》合體作戰，也算是經典漫威集結電影。」

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▲▼緋紅女巫確定演出《奇異博士2》。（圖／翻攝自網路）

▲緋紅女巫確定演出《奇異博士2》。（圖／翻攝自網路）

另一方面，漫威總裁凱文費吉證實，發表會公布的作品就是「完整的第4階段」，但是他沒有把話說死，「如果你再回去看我在5年前發表第3階段的內容，什麼都是可以調整，什麼都是可以改變的！我們將以目前的計畫去籌備一段時間，這是一個很漂亮的片單，不過總是有可能會有改變的。」

如此一來，「漫威電影宇宙第4階段」完整片單為《黑寡婦》、《永恆族》、《上氣》、《奇異博士2》、《雷神索爾4》等片，以及Disney+影集《獵鷹與酷寒戰士》、《緋紅女巫與幻視》、《洛基》、《What If...？》、《鷹眼》等10部作品。

▲▼漫威電影宇宙第4階段。（圖／翻攝自推特／Jeremy Conrad）

▲漫威電影宇宙第4階段。（圖／翻攝自推特／Jeremy Conrad）

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至於未來即將籌備的《驚奇隊長2》（Captain Marvel 2）、《黑豹2》（Black Panther 2）、《星際異攻隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）、《刀鋒戰士》（Blade）、《驚奇4超人》以及《變種人》（Mutants）等片，漫威總裁凱文費吉證實，屬於漫威電影宇宙第5階段的電影。

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