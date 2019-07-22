Albee范乙霏馬甲「超巨北半球」炸出！　網友定格看：好透～

記者潘慧中／綜合報導

Albee（范乙霏）外貌甜美且擁有C罩杯好身材，反應機智的她是不少廠商的寵兒，她21日出席活動時，以一件透視上衣現身，好身材在鏡頭前一覽無遺，讓不少男網友狂噴鼻血：「好透～！」

▲▼Albee穿透視裝出席活動。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



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Albee在Instagram限時動態上傳一段畫面，只見她身穿芥黃色上衣，透視布料透出內搭的黑馬甲，豐滿北半球和深邃事業線全露，由上往下拍的邪惡視角，隱約還能看到小蠻腰，讓人不知道該把目光放在哪裡。

▲▼Albee藏不住豐滿上圍。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



婀娜多姿的曲線再度掀起話題，也讓不少粉絲好奇Albee維持體態的方法，既能甩掉贅肉、又能保持豐滿上圍，事實上，她特別喜歡吃地瓜，可以用便宜的價格買到這個高纖又極富營養的食物，真的很划算。另外，粉絲也常可以看到她分享吃水果的照片，從芭樂到各種莓果類食物都吃，營養均衡滿點！

▲Albee透過健康的飲食習慣來維持體態。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



口渴的時候，Albee除了喝水，她也經常喝無糖豆漿，而此舉對身體之好其實有經過研究證實，如果每天喝2瓶無糖的高纖豆漿，久而久之不但能增加肌肉量的比例，還能提高基礎代謝率，有助於養成易瘦體質。此外，如果有空的話，她會親自熬煮紅豆水，這對消除下半身水腫、維持V字瓜子臉很有效。