哈孝遠拿掉保鮮膜...激吻風田「嘴唇好軟」　當爸壓力大：老婆都說不要

記者林彥君／台北報導

哈孝遠、風田、劉冠廷、陳羅密歐、黃俊雄和曾語晴上台視《台視17Q》，哈孝遠與風田挺進第六題後慘遭淘汰，接受「男男」安全之吻懲罰時，為求節目效果哈孝遠偷偷拿掉保鮮膜激吻風田，真實接觸意外激發風田的「抖M」屬性，直呼：「哈孝遠的嘴唇很軟。」

▲哈孝遠、風田在節目受懲罰 。（圖／台視提供）

哈孝遠、風田、直播主曾語晴組成的「強運過人隊」三位平均身高187公分的組合被主持人戲稱「三高」組合，讓哈孝遠自嘲：「其它兩位是身高高，我這邊就是負責膽固醇高和體脂肪高。」

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▲哈孝遠和風田接吻 。（圖／台視提供）

哈孝遠被主持人謝震武問到，若是沒答到七題要怎麼懲罰？哈孝遠提議可以玩安全之吻，讓風田厭惡驚呼：「跟你誰會想看啊？還是我跟語晴嗎？」哈孝遠一聽也打趣回應：「我也很犧牲啊！你以為我真的想跟你嗎？我也想跟語晴啊！」隨後被主持人提醒老婆在看，哈孝遠才趕緊像鏡頭說：「老婆我開玩笑的！」

▲哈孝遠、曾語晴、風田。（圖／台視提供）

執行懲罰時，哈孝遠為節目效果乾脆拿掉保鮮膜偷襲風田，讓風田傻眼大罵：「神經病喔！」哈孝遠則解釋現在帶小孩壓力大需要紓壓：「老婆都說不要不要不要，不要讓我出來賺錢。」而風田遭吻後表示：「其實你的嘴唇好軟。」哈孝遠也回應：「其實你的也香香的。」意外發展讓眾人大喊吃不消。