ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

哈孝遠拿掉保鮮膜...激吻風田「嘴唇好軟」　當爸壓力大：老婆都說不要

記者林彥君／台北報導

哈孝遠、風田、劉冠廷、陳羅密歐、黃俊雄和曾語晴上台視《台視17Q》，哈孝遠與風田挺進第六題後慘遭淘汰，接受「男男」安全之吻懲罰時，為求節目效果哈孝遠偷偷拿掉保鮮膜激吻風田，真實接觸意外激發風田的「抖M」屬性，直呼：「哈孝遠的嘴唇很軟。」

▲▼哈孝遠、風田 。（圖／台視提供）

▲哈孝遠、風田在節目受懲罰 。（圖／台視提供）

哈孝遠、風田、直播主曾語晴組成的「強運過人隊」三位平均身高187公分的組合被主持人戲稱「三高」組合，讓哈孝遠自嘲：「其它兩位是身高高，我這邊就是負責膽固醇高和體脂肪高。」

請繼續往下閱讀...

▲▼哈孝遠、風田 。（圖／台視提供）

▲哈孝遠和風田接吻 。（圖／台視提供）

哈孝遠被主持人謝震武問到，若是沒答到七題要怎麼懲罰？哈孝遠提議可以玩安全之吻，讓風田厭惡驚呼：「跟你誰會想看啊？還是我跟語晴嗎？」哈孝遠一聽也打趣回應：「我也很犧牲啊！你以為我真的想跟你嗎？我也想跟語晴啊！」隨後被主持人提醒老婆在看，哈孝遠才趕緊像鏡頭說：「老婆我開玩笑的！」

▲▼哈孝遠、風田 。（圖／台視提供）

▲哈孝遠、曾語晴、風田。（圖／台視提供）

執行懲罰時，哈孝遠為節目效果乾脆拿掉保鮮膜偷襲風田，讓風田傻眼大罵：「神經病喔！」哈孝遠則解釋現在帶小孩壓力大需要紓壓：「老婆都說不要不要不要，不要讓我出來賺錢。」而風田遭吻後表示：「其實你的嘴唇好軟。」哈孝遠也回應：「其實你的也香香的。」意外發展讓眾人大喊吃不消。

老公偷吃保母！正宮捉姦在床 「怒轟3槍」寶寶目睹驚嚇爆哭

推薦閱讀

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！　「父母狂奔竄逃」港星氣炸嗆警…萬人悲憤推爆

元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！　「父母狂奔竄逃」港星氣炸嗆警…萬人悲憤推爆

梧桐妹硬起來！「不要怪我爸爸」槓酸民　開微博才5天火速喊停

梧桐妹硬起來！「不要怪我爸爸」槓酸民　開微博才5天火速喊停

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

李棟旭《觸及真心》拍一半⋯趕去看101練習生！　網挖證據被暖哭

李棟旭《觸及真心》拍一半⋯趕去看101練習生！　網挖證據被暖哭

程瀟「髮際線嚴重後退」禿到變清朝人！　風吹起瀏海..光溜溜額頭露餡網看呆

程瀟「髮際線嚴重後退」禿到變清朝人！　風吹起瀏海..光溜溜額頭露餡網看呆

《不能是朋友》床戰袁艾菲！　26歲陳慕事後坦承「腦中都是另個男人的臉」

《不能是朋友》床戰袁艾菲！　26歲陳慕事後坦承「腦中都是另個男人的臉」

泫雅辣穿迷你熱褲　渾圓蜜桃臀消失…網驚：屁股垮了！

泫雅辣穿迷你熱褲　渾圓蜜桃臀消失…網驚：屁股垮了！

快訊／宋慧喬、宋仲基離婚正式生效！　切斷1年8月婚姻「從今天起變陌生人」

快訊／宋慧喬、宋仲基離婚正式生效！　切斷1年8月婚姻「從今天起變陌生人」

《復仇者聯盟5》消失在片單中！漫威證實：《奇異博士2》就是了

《復仇者聯盟5》消失在片單中！漫威證實：《奇異博士2》就是了

林志玲婚後變這樣！　寬鬆衣裙「藏不住圓肚」飄濃濃孕味

林志玲婚後變這樣！　寬鬆衣裙「藏不住圓肚」飄濃濃孕味

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！　「父母狂奔竄逃」港星氣炸嗆警…萬人悲憤推爆

梧桐妹硬起來！「不要怪我爸爸」槓酸民　開微博才5天火速喊停

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

李棟旭《觸及真心》拍一半⋯趕去看101練習生！　網挖證據被暖哭

程瀟「髮際線嚴重後退」禿到變清朝人！　風吹起瀏海..光溜溜額頭露餡網看呆

《不能是朋友》床戰袁艾菲！　26歲陳慕事後坦承「腦中都是另個男人的臉」

泫雅辣穿迷你熱褲　渾圓蜜桃臀消失…網驚：屁股垮了！

快訊／宋慧喬、宋仲基離婚正式生效！　切斷1年8月婚姻「從今天起變陌生人」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

哈孝遠, 風田, 曾語晴

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 哈孝遠拿掉保鮮膜...激吻風田「嘴唇好軟」　當爸壓力大：老婆都說不要
  2. 「國民年下男」丁海寅2度訪台！　10月會粉絲全場擊掌
  3. 和王可元激吻爆一夜情！　王淨錯亂驚「在跟殺人犯接吻」
  4. 地表最強！美導演奧立佛史東　請普丁當他女兒的教父
  5. 康弘「擠牛乳」挨罰：動作太色情！　停工3個月他抗議後更慘
  6. Albee范乙霏馬甲「超巨北半球」炸出！　網友定格看：好透～
  7. 外景錄影驚魂！露營醒來發現「帳篷遭破壞」存糧全空
  8. Xiumin軍隊心繫EXO開唱：沒人受傷吧？　群組對話暖炸
  9. 日網友瘋傳：《阿拉丁》其實是錦戶亮演的！　本人「親口承認」了
  10. 《不能是朋友》「這橋段」25歲女性最有感！　劉以豪曝演渣男「全新感受」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366