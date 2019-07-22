漫威首位「聾啞英雄」誕生！《永恆族》1個角色「改寫漫畫3個設定」

記者洪文／綜合報導

漫威工作室21日正式宣布《永恆族》（The Eternals）卡司以及角色，其中漫畫當中漫威速度最快的英雄「真狩」（Makkari）將由《陰屍路》女星勞倫瑞德羅夫（Lauren Ridloff）演出，形同完全改寫漫畫中的3個設定，多了一個新的身分「漫威電影宇宙首位聾啞英雄」。

▲「真狩」（Makkari）是漫威漫畫當中速度最快的英雄。（圖／翻攝自網路）



「真狩」（Makkari）在漫畫中永恆族的一員，以其超快速度與耐力聞名，藉由數十億年的時間，磨練出接近光速的速度，他不只一次擊敗了另一位速度很快的角色奔跑者（Runner），被視為是漫威宇宙最快的英雄。原本這個角色是白人男性英雄，如今由勞倫瑞德羅夫演出，確定變成黑人、女性、聾啞英雄，這也是漫威史上首位聾啞英雄。

請繼續往下閱讀...

▲勞倫瑞德羅夫確定在《永恆族》演出「真狩」一角。（圖／達志影像）



本身是聾啞演員的勞倫瑞德羅夫向外媒《ABC》表示：「現在有越來越多劇組對聾啞演員有興趣，然而聾啞人士的幕後人員還是很少的，特別是在編劇階段。我認為如果越來越多聾啞人士參與幕後工作，將會有更多反映真實、有趣、發人深省的故事可以在影視作品被看見。」

《永恆族》預計2020年11月6日上映。