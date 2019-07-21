怕冷白安連在餐廳都包餐巾　盼高雄粉絲幫取暖

記者蔡琛儀／台北報導

白安9月底將首度在高雄開唱，體感溫度偏低的她，希望高雄歌迷的熱情能溫暖她。她先前在新加坡參訪室內花園，每個人都穿短袖，只有她圍著大圍巾，這次在室內的餐廳用餐，還因為忘了帶外套，只好把餐巾披在身上保暖，可見她真的很怕冷。

▲▼ 白安出席「2019來電之夜」活動。（圖／相信音樂提供）

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她在《我是唱作人》節目中過關斬將一路廝殺至決賽前夕，人氣持續上漲，音樂節邀約不斷，而她現在正籌備《我是唱作人》原創作品合集專輯外，也忙著為9月28日於高雄海流館演出的「我們的時代」巡迴演唱會做準備，購票洽拓元售票系統；提及高雄，對於她來說也具有重大意義，原來她出道當天就是站在五月天「諾亞方舟」高雄世運主場館擔任開場嘉賓。

白安20日受邀參與在南京舉辦的「2019來電之夜」活動，以一襲白色禮服登台，搭配短髮造型更顯靈氣逼人，表演部分更是帶來兩首歌曲感謝歌迷粉絲的支持和喜愛，一首是白安去年發行的專輯主打歌《讓我逃離平庸的生活》，以及競演節目《我是唱作人》中的作品《吾愛無愛》。她開心向南京的歌迷粉絲親切問候，「很久沒來到南京，很高興見到大家！」希望自己的歌曲能給大家帶來勇氣。在後台，白安也多次提到南京滿城茂密的梧桐，讓熱愛自然氣息的她倍感舒適。

▲白安最近忙著準備高雄演唱會。（圖／相信音樂提供）