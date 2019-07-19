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被老師嫌吵！　這群人茵聲曾自卑「聲音高又難聽」...展瑞暖心一句話開導

記者蔡琛儀／台北報導

這群人成員展榮展瑞、茵聲、木星今天出席Pop Scokets記者會，其中茵聲最近將單飛推出首張個人專輯《預告幸福》，其他團員也都樂見其成，不過展榮透露，其實以前茵聲對自己的高音非常沒自信，還曾自暴自棄說：「我覺得我的聲音好尖，好難聽！」

▲這群人出席Pop Scokets泡泡騷GEN2發表記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼這群人展瑞（左起）、展榮、茵聲、木星出席活動。（圖／記者林敬旻攝）

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▲這群人出席Pop Scokets泡泡騷GEN2發表記者會。（圖／記者林敬旻攝）

展榮說，以前他們在上表演課時，茵聲曾被老師批評太高太吵，大家一起去唱KTV時，她的高音更顯高昂，也因此讓她相當自卑，後來連拍攝影片時都想刻意壓低自己的聲音，或是學A-Lin的渾厚嗓子，被展榮開導：「我說那是你的特色，覺得很尖的人就是他們不欣賞你的特色，你不需要因為他們改變你自己，你就是你，你不要再裝，大家就是喜歡你這個尖銳。」

展榮一說完：「大家就是喜歡你這個尖銳。」全場馬上笑翻，茵聲也笑說：「這是褒還是貶啊。」展瑞也打趣：「大家喜歡你尖酸刻薄。」開朗的茵聲也馬上用她的招牌高亢笑聲回應。展榮也說，之前茵聲推出單曲《稻草》時，他24小時連續播放歌曲，但出門時怕太吵所以把聲音關小聲，立刻被木星抓包：「那你就是沒在聽欸！」展榮則笑回：「我是在衝排行榜，大家如果要環保不要學我。」

▲這群人出席Pop Scokets記者會後平訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲聊到唱歌技巧，茵聲點評展瑞展榮以前很慘，讓展瑞笑出來。（圖／記者林敬旻攝）

展榮展瑞先前也有推出單曲，茵聲點評兩人的歌聲，過去可以說是「慘不忍睹」，走音破音樣樣來，且兩人都不喜歡唱歌，但現在展瑞積極在上課，展榮不知為何也跟著一起同步成長，現在兩兄弟已經進步到水準之上。

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這群人, 展榮展瑞, 茵聲, 木星

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