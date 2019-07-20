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爆年底嫁奧蘭多布魯　凱蒂佩芮親曝「婚禮進度」

記者傅家妤／綜合報導

美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）在西洋情人節當天，接受男友奧蘭多布魯（Orlando Bloom）的求婚，事後她也特別曬出超大鑽戒，與粉絲分享喜訊，先前有消息傳出他們將在年底完婚，不過凱蒂佩芮日前在受訪時否認了此事，也公開了兩人的婚禮進度。

▲▼奧蘭多布魯。（圖／翻攝自IG／奧蘭多布魯）

▲凱蒂佩芮談及與奧蘭多布魯的婚事。（圖／翻攝自IG／奧蘭多布魯）

凱蒂佩芮近來上澳洲電台節目《KIIS Kyle and Jackie O Show》接受專訪，被主持人問及婚禮是否真的會在今年舉辦，她隨即否認，表示兩人尚未有結婚打算，「我覺得我們現在滿好的，我覺得在建立一個巨大房子前，我們必須努力去打造一個強大美好的根基。」認為與奧蘭多布魯現階段要在情感上建立更堅固的基礎，因此還未有辦婚禮的打算。

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▲▼奧蘭多布魯、凱蒂佩芮。（圖／翻攝自YouTube／《吉米夜現場》、IG／凱蒂佩芮）

▲凱蒂佩芮曬鑽戒分享訂婚喜訊。（圖／翻攝自IG／凱蒂佩芮）

凱蒂佩芮認為婚前更需要一個穩固的感情基礎，「對我們來說，進展到下一步前，事前做好準備功夫是非常重要的，因為我們以前都有過一段失敗的婚姻，而且我們也不再是20幾歲了，應該要更謹慎了。」

▲凱蒂佩芮、羅素布蘭德。（圖／達志影像）

▲凱蒂佩芮、羅素布蘭德過去曾有過一段短暫的婚姻。（圖／達志影像）

事實上，凱蒂佩芮過去與羅素布蘭德（Russell Brand）有過一段婚姻，兩人的婚姻僅維持了14個月，她在訪談中也談及了這段婚姻，「在我第一次遇到他的時候，他要男女平等，我以為大多數時間，強勢的男人都會想要平等，但是當他們得到想要的平等時，卻無法應付，他不喜歡我在巡演時當老大。」最後他們的婚姻在2013年宣告破局。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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凱蒂佩芮, Katy Perry, 奧蘭多布魯, Orlando Bloom

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