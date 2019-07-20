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王力宏24年不老！　43歲「逆齡生長」凍齡顏值…網驚：是吃了防腐劑嗎

記者阮巧雯／綜合報導

43歲的王力宏擁有標準男神五官，濃眉大眼挺鼻，一身極低體脂性感肌肉，更是迷倒眾多粉絲，就算當爸魅力依舊。近期他成為《中國好聲音》新導師，讓不少歌迷興奮不已，而他又以那逆齡生長的不老顏值登上微博熱搜，讓粉絲驚呼：「王力宏是吃了防腐劑嗎？」

▲▼王力宏練肌肉體脂才10。（圖／宏聲音樂）

▲王力宏練肌肉體脂才10。（圖／宏聲音樂）
王力宏於1995年以奶油小生形象出道，立體五官加上精壯身材迷倒不少女粉絲，才華洋溢的他也從音樂圈橫跨電影界，除了好歌喉和精湛演技，更畢業於美國名校伯克利音樂學院。他出道24年，形象漸漸轉變成帥氣粗獷男神，但粉絲卻發現，這24年的歲月絲毫沒有在王力宏臉上留下任何痕跡，更有網友直呼：「說24歲都有人信！」

▲王力宏。（圖／翻攝自IG微博／wangleehom追星狗）

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▲王力宏與年輕時沒有太大差別。（圖／翻攝自IG、微博／wangleehom、追星狗）

▲王力宏因逆零生長的不老顏值登上微博熱搜。（圖／翻攝自微薄／追星狗）

▲王力宏因逆齡生長的不老顏值登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博／追星狗）

 演藝圈除了王力宏逆齡生長，44歲的林志穎也是大家認同的「不老男神」，對比多年前青澀模樣，與現在根本找不出任何差別。而近期香港女星翁虹在微博上傳與林志穎合照，PO文一發立馬引起網友熱議，驚呼50歲的翁虹看起來比林志穎更凍齡！

▲林志穎貼時空對比照，小粉絲成了大人，他卻沒什麼變。(圖／新浪微博)

▲林志穎貼時空對比照，小粉絲成了大人，他卻沒什麼變。｛圖／新浪微博）

▲▼翁虹。（圖／翻攝自微博／翁虹）

▲50歲的翁虹比44歲的林志穎更凍齡。（圖／翻攝自微博／翁虹）

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王力宏, 林志穎, 翁虹, 不老男神

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