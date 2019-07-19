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楊洋「偷看小抄」畫面瘋傳！　下一秒表情亮了…網友全融化

記者劉宜庭／綜合報導

大陸男星楊洋演出《微微一笑很傾城》知名度大開，憑藉清秀、帥氣的精緻五官，還有低沉超Man聲線，加上精湛演技，風靡無數女性粉絲，人氣超旺。一舉一動都備受關注的他，18日受邀出席活動時，瘋傳「偷看小抄」的瞬間，然而下一秒真實反應，卻讓大票粉絲融化、紛紛狂喊太萌啦！

▲▼楊洋開IG了。（圖／翻攝自楊洋IG、微博）

▲楊洋憑藉亮眼外型和精湛演技廣受歡迎。（圖／翻攝自楊洋微博）

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楊洋近期一直嘗試轉型，日前為了詮釋好新戲《特種兵》中的角色，剪了清爽的短髮造型，給人耳目一新的感覺。行程滿檔的他，18日受邀出席某品牌活動，穿著黑白色系筆挺西裝，頂著平頭帥氣登場，一現身立刻成為現場鎂光燈焦點。

▲楊洋18日受邀出席活動。（圖／翻攝自楊洋微博）

▲楊洋18日受邀出席活動。（圖／翻攝自楊洋微博）

▲楊洋18日出席活動。（圖／翻攝自楊洋微博）

格外引人注意的是，楊洋在台上受訪期間，突然低頭看了看手掌，動作宛如在偷看小抄一般，下秒還從容地露出自信笑容，自然又逗趣的反應，不僅登上熱搜榜首、吸引近300萬人關注，同時也融化大票網友的心，吸引不少粉絲暴動喊，「誰頂著住他的笑啊」、「真的好可愛」、「心都被融化了」。

▲楊洋偷看小抄。（圖／翻攝自微博）

▲楊洋宛如偷看小抄的動作意外掀起熱議。（圖／翻攝自微博）

▲「楊洋偷看小抄」登微博熱搜榜首。（圖／翻攝自微博）

▲「楊洋偷看小抄」登微博熱搜榜首。（圖／翻攝自微博）

不過，事後有網友仔細翻看其他照片，發現楊洋手上根本沒有任何字跡或小抄，有人指出，這應是粉絲之間開的玩笑，也有人推測他可能只是在模仿主持人的動作，並非真的在看小抄，這段畫面也意外在網路上掀起一陣熱烈討論。

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