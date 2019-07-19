記者張筱涵／綜合報導

日本偶像荻野由佳是NGT48團員之一，年初時曾被前成員山口真帆指控是教唆性侵的幕後黑手，不過這件事情卻毫不影響她的演藝事業，公司也沒有對此做出解釋，怎料近日就流出了她和所屬事務所Horipro高層的親暱影片。

▲20歲荻野由佳在NGT48擁有高人氣。（圖／翻攝自荻野由佳IG）

山口真帆1月在家中險遭2男性侵，當時就控訴是隊友洩漏地址才會害她有這樣的遭遇，不過當時經紀公司出面表示「NGT48成員與案件有關的指控是沒有證據的」，氣得她連發5則推特抗議：「保證有關聯的成員都會全部解雇才召開第三委員會，我也才會一路忍到現在，結果溝通、聯絡什麼的都沒來找過我。

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▲山口真帆險遭性侵指控是隊友指使，後來取關荻野由佳引起軒然大波。（圖／翻攝自山口真帆推特）

即使如此最後她仍流淚退出團體，而該名隊友的身分也傳出就是人氣成員荻野由佳，但經紀公司並沒有對她做出相對懲罰或回應。然而就在日前，荻野由佳穿著輕便任一名中年男子公主抱、摸胸旁又笑得燦爛影片瘋傳，還可以看見她毫不在乎地大開雙腿躺在地上，更令人驚訝的是對方竟然是所屬事務所Horipro高層西尾聖。

▲荻野由佳和西尾聖互動親暱。（圖／翻攝自網路）

據悉，這則影片是西尾聖IG上傳的，拍攝時間是2月和荻野由佳一起過生日時，也就是山口真帆險遭性侵後1個月，這也讓網友們忍不住討論，「所以荻野由佳才沒事嗎」、「難怪這麼捧」、「我太震驚了」。

▼荻野由佳表演影片。（影片／取自김미미YouTube，如遭刪除請見諒）

