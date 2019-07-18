吐槽「你長什麼樣心裡沒數嗎」釣出本尊！　潘瑋柏「截圖回應」網全笑翻

記者潘慧中／綜合報導

《中國新說唱》第2季開播後掀起不少話題，有網友重播看最新一集的節目，發現當潘瑋柏說：「上學時被女生表白都沒這麼開心」時，彈幕突然跳出一個評價：「你上學時候長什麼樣心裡沒點數嗎？」不料，一句吐槽的話意外釣出本尊轉發回應了！

▲潘瑋柏公開網友的吐槽截圖。（圖／翻攝自Instagram／willpan23）



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潘瑋柏在節目中被擁抱，他事後受訪坦言：「當場心花怒放！」連學生時期遇到女孩告白都沒這麼開心過，此時，影片突然飛過一句彈幕猛吐槽：「你上學時候長什麼樣心裡沒點數嗎？」網友還附上他的舊照、棚拍照的對比圖，瞬間讓人噗嗤笑了出來。

▲▼潘瑋柏不但被吐槽還被網友合成照片。（圖／翻攝自Instagram／willpan23）



學生時代的潘瑋柏剃掉兩側頭髮，留著M字麥當勞頭，肉肉臉頰、戴著圓框眼鏡的他看起來十分青澀，對比旁邊的棚拍照的確有不小落差，出道後瘦了許多，留著當年最為流行的髮型，穿上皮衣眨眼放電，自信風采迷倒一票女粉絲。

▲潘瑋柏。（圖／翻攝自Instagram／willpan23）



看到微博網友的神吐槽和對比圖，潘瑋柏17日一一截圖上傳Instagram說：「有些網友。Keepin' it real.....real幽默哈哈哈」，高EQ搞笑回應粉絲這實在太幽默，逗樂一票網友說：「我們潘帥就是寵粉」、「還是愛了你10幾年。」