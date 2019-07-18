ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吐槽「你長什麼樣心裡沒數嗎」釣出本尊！　潘瑋柏「截圖回應」網全笑翻

記者潘慧中／綜合報導

《中國新說唱》第2季開播後掀起不少話題，有網友重播看最新一集的節目，發現當潘瑋柏說：「上學時被女生表白都沒這麼開心」時，彈幕突然跳出一個評價：「你上學時候長什麼樣心裡沒點數嗎？」不料，一句吐槽的話意外釣出本尊轉發回應了！

▲▼潘瑋柏。（圖／翻攝自Instagram／willpan23）

▲潘瑋柏公開網友的吐槽截圖。（圖／翻攝自Instagram／willpan23）

請繼續往下閱讀...

潘瑋柏在節目中被擁抱，他事後受訪坦言：「當場心花怒放！」連學生時期遇到女孩告白都沒這麼開心過，此時，影片突然飛過一句彈幕猛吐槽：「你上學時候長什麼樣心裡沒點數嗎？」網友還附上他的舊照、棚拍照的對比圖，瞬間讓人噗嗤笑了出來。

▲▼潘瑋柏。（圖／翻攝自Instagram／willpan23）

▲▼潘瑋柏不但被吐槽還被網友合成照片。（圖／翻攝自Instagram／willpan23）

▲▼潘瑋柏。（圖／翻攝自Instagram／willpan23）

學生時代的潘瑋柏剃掉兩側頭髮，留著M字麥當勞頭，肉肉臉頰、戴著圓框眼鏡的他看起來十分青澀，對比旁邊的棚拍照的確有不小落差，出道後瘦了許多，留著當年最為流行的髮型，穿上皮衣眨眼放電，自信風采迷倒一票女粉絲。

▲▼潘瑋柏。（圖／翻攝自Instagram／willpan23）

▲潘瑋柏。（圖／翻攝自Instagram／willpan23）

看到微博網友的神吐槽和對比圖，潘瑋柏17日一一截圖上傳Instagram說：「有些網友。Keepin' it real.....real幽默哈哈哈」，高EQ搞笑回應粉絲這實在太幽默，逗樂一票網友說：「我們潘帥就是寵粉」、「還是愛了你10幾年。」

理科太太「脫口玩笑話」全場尷尬！　 劉德華神反應…網讚：超有風度

推薦閱讀

狼人殺玩到走心！他氣吼「劇本全被打亂」　愷樂自責不敢回嘴…小豬尷尬圓場

狼人殺玩到走心！他氣吼「劇本全被打亂」　愷樂自責不敢回嘴…小豬尷尬圓場

男友「搭機到日本爆哭」失聯到現在！　安妮崩潰揭超扯過程：完全不見了

男友「搭機到日本爆哭」失聯到現在！　安妮崩潰揭超扯過程：完全不見了

張書豪深夜曝「交往歐陽妮妮」真相！　PO她吐舌私照：我們

張書豪深夜曝「交往歐陽妮妮」真相！　PO她吐舌私照：我們

蔡依林美臀形狀全現！　NG裙「卻穿出超強氣場」網友一看都跪了

蔡依林美臀形狀全現！　NG裙「卻穿出超強氣場」網友一看都跪了

PO颱風文「被歪樓狂盯牛仔褲」！　隋棠「腿根整圈開洞」網看傻：凡人穿不出門

PO颱風文「被歪樓狂盯牛仔褲」！　隋棠「腿根整圈開洞」網看傻：凡人穿不出門

網揪「收工照亮點」狂嗆：真有錢！　丫頭「直球回應」高EQ被讚爆

網揪「收工照亮點」狂嗆：真有錢！　丫頭「直球回應」高EQ被讚爆

正宮攤牌！袁艾菲替郭雪芙挨巴掌　3mins「含淚剖析感情觀」PTT看哭：真閨蜜

正宮攤牌！袁艾菲替郭雪芙挨巴掌　3mins「含淚剖析感情觀」PTT看哭：真閨蜜

小鬼《玩很大》拼過頭！　眼神呆滯「冒超誇張反應」網看哭：用生命在玩

小鬼《玩很大》拼過頭！　眼神呆滯「冒超誇張反應」網看哭：用生命在玩

曾之喬電梯自拍…被揪「背後有詭異亮點」！　她解答真相網全笑翻

曾之喬電梯自拍…被揪「背後有詭異亮點」！　她解答真相網全笑翻

周渝民神隱演藝圈　情侶裝私照曝光「同框F4的他」現蹤…粉絲全哭了！

周渝民神隱演藝圈　情侶裝私照曝光「同框F4的他」現蹤…粉絲全哭了！

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

如花爆消失演藝圈內幕！「經紀人A我300萬」...意外揭3年前遭湯尼陳陷害

蕭亞軒消失1年半驚爆：我想我的小孩！　「現狀恍惚超憔悴」

咪妃分手九妹後爆氣：戀愛談成這樣太可悲！　爆出國約會「錢是我付的」

《101》金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

21歲億萬女富豪「全裸」入鏡　渾圓雙球全看光…粉絲暴動：「太性感了」

張書豪深夜曝「交往歐陽妮妮」真相！　PO她吐舌私照：我們

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

潘瑋柏, 中國新說唱

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《黑澀會》MeiMei解放三角泳褲！　比基尼「美臀形狀全露」還有螞蟻腰
  2. 周杰倫公開「另一個女友」身份　秒變疊字娃娃音...坦言：很難不要
  3. 毛弟、張語噥罕見同台「3句話宣示主權」！　愷樂驚呆：要認愛了嗎？
  4. 《獅子王》7大彩蛋盤點：新舊版差異在哪？丁滿設定被改過？
  5. 吳怡霈拍哭戲病倒「狂睡24小時」　淚溝變深嘆：職業傷害啊！
  6. 《花邊教主》確定重啟！時間設定8年後...原編劇都回歸
  7. 泳衣不能輸！《姐姐不解事》曝「去海邊這樣穿就對了」
  8. 吐槽「你長什麼樣心裡沒數嗎」釣出本尊！　潘瑋柏「截圖回應」網全笑翻
  9. 林宥嘉巡演撞期金鐘獎！　喊話《聲林》「準備直升機」
  10. 莊凱勛《噬罪者》拍到尿褲子　林子熙狂揍蔡淑臻：怡安不是好惹的！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366