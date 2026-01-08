守夜人太狂...四城巡演找不同音樂人當嘉賓！　重新翻唱經典

記者蔡琛儀／台北報導

守夜人Night Keepers推出全新EP《宇宙跟我說好了：Asia Tour 四城共創》，作品源自他們2025年首次亞洲巡迴，走訪香港、東京、馬來西亞與新加坡四座城市，以「共創與共同改編」為核心，邀請各地音樂人重新詮釋《我以為宇宙跟我說好了》專輯中的歌曲。

▲守夜人推出EP《宇宙跟我說好了：Asia Tour 四城共創》。（圖／放飛音樂提供）

亞洲巡迴自去年8月香港站展開，守夜人找來張進翹合作，將〈需要被需要〉改編為粵語版〈擁抱着你我 Holding You, Holding Me〉；10月馬來西亞站邀請張靜汶，推出馬來語版本〈訂單在哪裡 Mana Doaku〉；11月新加坡站則與樂團Goose我鳥合作，以後搖滾編制重唱〈讓我難過的是快樂〉，並重新命名為〈Happiness hurts〉。

EP中還收錄一首全新未曝光合作，邀請日本創作歌手XinU共同改編〈漂浮到〉，推出日語版本〈最果てへ Till the End〉。團長WiFi旭章透露，雙方在選曲與演唱上默契十足，創作過程宛如心電感應，也讓歌曲多了一層關於陪伴與承諾的情感詮釋。

▲▼守夜人去年巡演每一站都找當地音樂人當嘉賓。（圖／放飛音樂提供）

旭章也坦言，跨語言錄音是整趟計畫中最具挑戰的部分，曾因發音與製作細節反覆卡關，一度動念想中斷計畫，所幸在團員與夥伴陪伴下撐到最後，錄音過程也鬧出不少語言誤會的趣事。守夜人表示，這張EP不僅記錄巡迴中的真實相遇，也開啟重唱作品的更多可能，希望聽眾能在其中找到被理解與被接住的時刻。