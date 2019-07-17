莫允雯斷開陳奕熱戀ing！　同居195cm籃球星二代鍾秀鼐「交往9個月」

圖文／鏡週刊

昔日的「內衣天后」莫允雯告別之前跟陳奕的尷尬戀情，檯面上沉寂了好一陣子後，終於有新歡報到。據查，對象是一名籃球星二代，小倆口應該已經祕密交往了9個月左右。

日前本刊直擊，莫允雯一身家居休閒風，從台北市信義區巷弄間某棟大樓離開，走到旁邊的咖啡店；接著一位高大男子也從同個門口走出，還開一輛紅色的Mini Cooper來接她。兩人刻意一前一後行動，小倆口感覺有在避嫌，不過據查，該名高大男子，就是她的新任男友鍾秀鼐。（鼐音同「奈」）

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當天約莫下午2點，鍾秀鼐載著莫允雯回到她位於新北市新店的家，磨磨蹭蹭1小時後，這對男女又從新店回到信義區的同棟大樓。不過這次男生似乎拿了一堆東西，包括寵物用品，跟著女生再度進門。

由此可推知，莫允雯應是把家當都搬進了鍾秀鼐家中，而且鍾秀鼐的衣服竟已換過，顯示兩人之間瀰漫著一股準備甜蜜同居的幸福節奏。

只是莫允雯應該已經發現跟拍，所以臉超臭，讓鍾秀鼐也跟著開始疑神疑鬼。兩人進去鍾家後又是一陣東摸西摸，直到下午4點多，莫允雯才又換了一套裝扮出門，表情一樣很不好看。其實本刊已經跟拍「秀雯戀」好一陣子，加上莫允雯這次刻意低調保護戀情，難怪她會一臉不爽。



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