獨家／恭喜王陽明當爸了！蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

記者林映妤／台北報導

王陽明、蔡詩芸結婚4年不時在公開場合或社群網站上放閃，是演藝圈銀色夫妻檔，2人婚後一直對外表示非常想要小孩，如今《ETtoday》接獲2人密友爆料，夫妻倆願望終於成真，蔡詩芸確定懷孕，肚中寶寶已經近3個月！

▲▼王陽明、蔡詩芸是演藝圈最閃夫妻檔。（圖／翻攝自IG／蔡詩芸）

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王陽明近年常跑大陸拍戲，小倆口一直沒時間好好相處，只要男方放假有空回台，2人就會積極「做人」，無奈肚皮一直沒動靜。友人表示，王陽明、蔡詩芸今年開始諮詢人工方式受孕，1月就打定要嘗試做試管，但一直等到男方4月才有空，2人4月底做完試管植入成功，時間算下來目前已經懷孕近3個月，目標就是希望能趕在年底前生個「豬寶寶」。

今年7月初有媒體拍到王陽明、蔡詩芸外出吃鍋，當時蔡詩芸小腹微凸、動作緩慢，不僅不時用手護肚、扶腰，王陽明也在一旁貼心攙扶妻子，連過馬路動作都不敢太大，種種「護駕」行徑都有懷孕跡象，但2人並未做出回應。

▲▼王陽明、蔡詩芸4月做試管，努力求豬寶寶。（圖／資料照／記者張一中攝）

其實今年3月底王陽明與蔡詩芸就罕見合體出席公開活動，當時王陽明曾表示要讓女方「很性福」，4月時他積極回台，目的除了要幫愛妻慶生，最大的原因就是為了配合做試管的時間，如今願望成真，王陽明、蔡詩芸晉升父母，雙方家人與友人都十分開心，不過雙方經紀人對此低調表示，「不方便替他回應。」