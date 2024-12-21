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一粒PO水費單「金額飆破3800元」！　找到原因無奈自嘲：小丑

記者蔡宜芳／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒（趙宜莉），因神似黑嘉嘉的美貌，以及葉保弟應援舞走紅，她也經常在社群與粉絲分享日常。一粒21日透露自己的水費竟然高達3000多元，後來才找到原因，無奈自嘲「小丑」。

▲▼一粒PO水費單「金額破3800」！找到原因自嘲小丑。（圖／翻攝自Instagram／ilixoxov）

▲一粒透露自己的水費破3800元。（圖／翻攝自Instagram／ilixoxov）

一粒21日在限時動態PO出用水量通知單，上頭顯示預估繳納水費高達3877元。一粒表示，她後來找到了原因：「陽台灑水器壞掉…哈哈…」她也附上一個小丑和比YA的表情符號自嘲。

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▲▼一粒PO水費單「金額破3800」！找到原因自嘲小丑。（圖／翻攝自Instagram／ilixoxov）

▲一粒指出因為灑水器壞掉，導致水費狂飆。（圖／翻攝自Instagram／ilixoxov）

此外，一粒也於Threads分享加入啦啦隊前的照片，笑說自己發現當啦啦隊隊員前，表情永遠都是冷冷的，引網友紛紛留言「少了點笑容」、「不笑時給人有點高冷的感覺，不過看過本人後就……」、「一粒加入啦啦隊後變化好大，但往好的方向發展是件好事」。另外，還有粉絲說：「希望下個球季可以看到髮型更多變的一粒。」一粒則回覆道：「我也希望。」

▲▼一粒PO水費單「金額破3800」！找到原因自嘲小丑。（圖／翻攝自Instagram／ilixoxov）

▲一粒表示自己加入啦啦隊前都是1號表情。（圖／翻攝自Instagram／ilixoxov）

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