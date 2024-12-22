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小孟老師／12月22日星座運勢　魔羯重生「堅強面對感情」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：即將美夢成真
感情：共創美好感情
財運：把握市場情況
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：射手

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雙子座

工作：績效有所提升
感情：可以輕鬆面對
財運：賺取利潤機會
幸運色：玫瑰色
貴人：天蠍
小人：處女

天秤座

工作：打造團體價值
感情：起身面對問題
財運：把握市場機會
幸運色：淡藍色
貴人：處女
小人：金牛

【土象星座】

魔羯座

工作：開通事業通路
感情：可以堅強面對
財運：財富投資得當
幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：天蠍

金牛座

工作：繼續關注目標
感情：用愛擁抱家人
財運：聚精會神工作
幸運色：黑色
貴人：獅子
小人：牡羊

處女座

工作：實際感受過程
感情：兩人達成共識
財運：保持穩健投資
幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：雙子

【水象星座】

巨蟹座

工作：振奮周遭同仁
感情：走過難忘時光
財運：財富平步青雲
幸運色：金色
貴人：水瓶
小人：獅子

天蠍座

工作：不到手不放棄
感情：傾聽關注對方
財運：打破財運枷鎖
幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：巨蟹

雙魚座

工作：懷抱夢想希望
感情：接受好的安排
財運：擁有理財頭腦
幸運色：白色
貴人：金牛
小人：天秤

【火象星座】

牡羊座

工作：自信強人緣好
感情：追求新的開始
財運：財富自然增長
幸運色：亮紅色
貴人：雙子
小人：水瓶

獅子座

工作：得到他人幫忙
感情：好的循環開始
財運：虧損部位止血
幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：雙魚

射手座

工作：帶來快樂能量
感情：可以解決問題
財運：合理配置資產
幸運色：大紅色
貴人：巨蟹
小人：魔羯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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