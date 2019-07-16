公車司機100％撞臉哥哥張國榮！　網淚：希望哥哥你還在

記者古靜兒／綜合報導

哥哥張國榮的逝世一直都是娛樂圈的一大憾事，距哥哥逝世至今已有16年，一則和他有關的舊聞卻在日前被提起，內容是一位大陸網友在微博上公開了神似哥哥的公車司機照片，讓大家不禁再次懷念哥哥存在的那些時光。

▲哥哥張國榮逝世一直都是娛樂圈一大憾事。（圖／CFP）

這則舊聞是在2018年9月左右發佈的，單從照片來看，我們可以看到他的輪廓神似張國榮，除了頭髮比哥哥稀少之外，眼神以及順頭髮的動作都像是哥哥在世時的模樣。當時這位司機因為這則引人熱議的照片爆紅之後，很多人都特地趕去當地一睹司機樣子，只求可以從他身上看到哥哥的影子。

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▲神似哥哥張國榮的公車司機因微博熱議的貼文爆紅。（圖／翻攝自微博）

雖然司機與哥哥長得非常相像，但他畢竟不是張國榮，有網友感歎：「真希望哥哥只是隱瞞我們所有人，低調地過了這麼多年的平凡人生活。」也有許多人感謝這張司機的照片，讓大家又開始懷念哥哥在世時的璀璨一生。

▲哥哥張國榮生前和唐鶴德的甜蜜合影 。（圖／翻攝自唐鶴德Instagram）

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