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波特王撩妹反被電！江祖平「想當你攝影師」神勾引…他羞爆完敗　網嘆：撩慘

記者李湘文／綜合報導

YouTuber「波特王 Potter King」以撩妹影片走紅，經常分享「幹話搭訕術」，也以幽默的台詞撩過不少女性名人。未料，他最近邀來女神江祖平當嘉賓，卻說什麼都撩不動，還被對方機智反撩，難得驚慌失措又害羞起來，令粉絲驚呼「波特完敗」、「撩妹地位危機」！

▲波特王被江祖平撩慘。（圖／翻攝自YouTube／波特王 Potter King）

▲波特王撩江祖平，沒想到慘敗。（圖／翻攝自YouTube／波特王 Potter King）

波特王拿出各種準備好的台詞，試圖撩出道20幾年的江祖平，誰料薑還是老的辣，對方大多數時候都無動於衷，甚至還會直接冷靜地反駁。例如波特王一開始就說：「我這輩子應該沒辦法像妳一樣當一個好演員，因為我沒有辦法演出不愛妳的樣子」江祖平卻絲毫沒動心，還回擊：「我可以隨時演出一秒鐘不愛你的樣子。」完全撩不動，讓波特王遇到大難題。

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▲波特王被江祖平撩慘。（圖／翻攝自YouTube／波特王 Potter King）

▲波特王撩妹生涯遇到對手。（圖／翻攝自YouTube／波特王 Potter King）

波特王後來試圖利用別招，問江祖平：「如果我的人生是一場電影的話，妳覺得妳會在這裡面擔任什麼樣的角色？」未料，江祖平不按牌理出牌，直接提出：「我想當攝影師。」波特王困惑反問為什麼，她才用眼神放電回答：「因為可以抓住你的每一個瞬間。」反過來撩了一把，高超話術不只讓波特王驚慌失措，也令旁人都忍不住驚嘆「好高級」。

▲波特王被江祖平撩慘。（圖／翻攝自YouTube／波特王 Potter King）

▲波特王被江祖平撩慘。（圖／翻攝自YouTube／波特王 Potter King）

▲江祖平高超反撩波特王。（圖／翻攝自YouTube／波特王 Potter King）

因為江祖平太直接進擊，波特王到最後反而被牽著走，甚至被撩到不時心花朵朵開，害羞的表情都寫在臉上，明明是要撩妹，自己卻反而被收服。影片曝光後，網友全笑翻「這集是撩江祖平還是撩波特」、「完全是女神制霸！撩慘了」、「波特反而害羞了～撩妹地位危機」、「看波特被KO有種莫名的爽感」、「祖平女神從頭淡定到尾，這回合我服了女神」。

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