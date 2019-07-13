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西門町封街3000人朝聖偶像！劉德華「獻唱1首歌」承諾：明年會再來

記者洪文／台北報導

天王劉德華、導演邱禮濤來台宣傳《掃毒2天地對決》，13日下午抵達西門町電影街造勢，沿街大約100公尺擠滿超過3000位粉絲一睹偶像。他不僅與粉絲握手、自拍，又在現場清唱一首歌獻給全場粉絲，並重現過去表演的招牌動作，他更承諾：「明年還會再來！」

▲▼導演邱禮濤、影帝劉德華出席《掃毒2》西門町封街粉絲會。（圖／記者張一中攝）

▲▼導演邱禮濤、影帝劉德華出席《掃毒2》西門町封街粉絲會。（圖／記者張一中攝）

▲▼導演邱禮濤、影帝劉德華出席《掃毒2》西門町封街粉絲會。（圖／記者張一中攝）

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▲▼導演邱禮濤、影帝劉德華出席《掃毒2》西門町封街粉絲會。（圖／記者張一中攝）

▲▼導演邱禮濤、影帝劉德華出席《掃毒2》西門町封街粉絲會。（圖／記者張一中攝）

劉德華、導演邱禮濤一下車，整條街粉絲尖叫，隨後一邊走紅毯、一邊與粉絲握手，粉絲爭相拿出相機捕捉天王英姿。由於天氣炎熱，劉德華走到一半就脫下外套，一上台便向台下粉絲說話：「好久沒有見到大家，我真的感受到大家的熱情！」他同時提醒粉絲注意安全，「要小心點，多喝點水！」

▲▼導演邱禮濤、影帝劉德華出席《掃毒2》西門町封街粉絲會。（圖／記者張一中攝）

▲▼導演邱禮濤、影帝劉德華出席《掃毒2》西門町封街粉絲會。（圖／記者張一中攝）

▲▼影帝劉德華出席《掃毒2》西門町封街粉絲會。（圖／記者張一中攝）

▲▼影帝劉德華出席《掃毒2》西門町封街粉絲會。（圖／記者張一中攝）

聊起主題曲《兄弟不懷疑》，劉德華在現場立刻清唱放送粉絲，全場陶醉在他的歌聲當中，一唱完全場粉絲再度尖叫。主持人黃子佼打趣說：「感覺少了『Thank You』，好像沒有停！」他大方地立刻在舞台上轉一圈又說「Thank You」，重現過去唱完歌的招牌動作，全場HIGH到最高點。

▲▼導演邱禮濤、影帝劉德華出席《掃毒2》西門町封街粉絲會。（圖／記者張一中攝）

▲▼導演邱禮濤、影帝劉德華出席《掃毒2》西門町封街粉絲會。（圖／記者張一中攝）

▲▼導演邱禮濤、影帝劉德華出席《掃毒2》西門町封街粉絲會。（圖／記者張一中攝）

▲▼影帝劉德華出席《掃毒2》西門町封街粉絲會。（圖／記者張一中攝）

▲▼導演邱禮濤、影帝劉德華出席《掃毒2》西門町封街粉絲會。（圖／記者張一中攝）

▲▼影帝劉德華出席《掃毒2》西門町封街粉絲會。（圖／記者張一中攝）

活動尾聲，劉德華向粉絲說：「希望大家去看，我很快就會再回來。」他同時承諾：「我會以後好好保護自己，明年這個時候再帶《拆彈專家2》回來。」他又向媒體坦言，看見這麼多年支持自己的粉絲很開心，「以後我會多一點時間留在這裡，或許一、兩部片來這邊拍吧，可以多留一點時間！」

▲▼導演邱禮濤、影帝劉德華出席《掃毒2》西門町封街粉絲會。（圖／記者洪文攝）

▲▼導演邱禮濤、影帝劉德華出席《掃毒2》西門町封街粉絲會。（圖／記者洪文攝）

▲▼導演邱禮濤、影帝劉德華出席《掃毒2》西門町封街粉絲會。（圖／記者洪文攝）

▲▼導演邱禮濤、影帝劉德華出席《掃毒2》西門町封街粉絲會。（圖／記者洪文攝）

▲▼導演邱禮濤、影帝劉德華出席《掃毒2》西門町封街粉絲會。（圖／記者洪文攝）

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劉德華, 掃毒2, 掃毒2天地對決, 邱禮濤

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